Centro de Estudos de Energia e Petróleo, situado na UNICAMP, contrata Técnico em Segurança do Trabalho

Inscrições estarão abertas até o dia 20 de fevereiro. Contrato se

dará pelo regime CLT, com salário de R$ 4.167,86 mensais e jornada

de trabalho de 40 horas semanais.

O Centro de Estudos de Energia e Petróleo (CEPETRO), instituição

voltada para pesquisas nas áreas de petróleo, gás, biocombustíveis e

energias renováveis, está com inscrições abertas para a

contratação de um Técnico em Segurança do Trabalho. Sediado na

UNICAMP, em Campinas (SP), o Centro fará a contratação por meio da

Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP (FUNCAMP). O processo seletivo,

cujas inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 20 de

fevereiro, neste link [1], é baseado em quatro etapas:

Efetivação da inscrição, que considerará se as informações do

candidato estão corretamente preenchidas, assim como se o pagamento da

taxa de 44 reais foi efetuado; prova escrita; avaliação dos

documentos; arguição. Em caso de empate, terá preferência o

candidato que, respectivamente, obtiver a maior nota na prova escrita, a

maior nota na arguição e tiver a maior idade.

A contratação será dada pelo regime CLT, com um salário de R$

4.167,86 mensais. De início, o contrato terá a duração experimental

de até 90 dias, que poderá evoluir para um tempo indeterminado, em

caso de avaliação positiva do profissional.

Serão consideradas inscrições nas quais o candidato possui curso

Técnico de Segurança do Trabalho, assim como o registro ativo como

profissional da área junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Além disso, é desejável que o profissional possua os seguintes

conhecimentos:

– Capacitação em NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em

Eletricidade;

– Capacitação em NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e

Manuseio de Materiais;

– Capacitação em NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e

Equipamentos;

– Capacitação em NR 23 – Proteção contra Incêndios;

– Capacitação em NR 33 – Espaço Confinado;

– Capacitação em NR 35 – Trabalho em Altura;

– Conhecimento em NR 38 – Segurança e Saúde no Trabalho nas

Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, bem como

nas demais Normas Regulamentadoras que se fizerem necessárias para o

desenvolvimento das atividades;

– Inglês – nível básico;

– Pacote Office – nível intermediário.

Serão de responsabilidade do profissional selecionado, as seguintes

atividades:

– Acompanhar as avaliações de controle das exposições ocupacionais a

agentes físicos, químicos e biológicos, assim como as disposições

gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais (NR 09 e NR 01);

– Acompanhar e auxiliar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

e Assédio (CIPAA) do CEPETRO nas reuniões realizadas;

– Apoiar nos processos de renovação de Auto de Vistoria do Corpo de

Bombeiros (AVCB);

– Auxiliar na elaboração de laudo ergonômico;

– Efetuar avaliação ambiental e de atividades visando elaborar laudos,

Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR), Programa de Condições e Meio

Ambiente de Trabalho (PCMAT) e outros documentos, conforme a

legislação vigente;

– Emitir relatórios de inspeção de segurança nas áreas;

– Fiscalizar e acompanhar todos os serviços que envolvam risco

acentuado;

– Indicar, orientar e controlar a correta utilização de EPI e/ou EPC;

– Informar empregados e prestadores de serviço sobre a aplicação das

normas regulamentadoras e demais legislações relativas à segurança

do trabalho;

– Investigar e registrar acidentes e incidentes ocorridos no CEPETRO;

– Ministrar e promover palestras, bem como divulgar normas de segurança

do trabalho em geral;

– Realizar visitas técnicas nos laboratórios do CEPETRO e associados,

obras e outras unidades que se fizerem necessárias.

Para mais informações, confira a íntegra [2] do edital.