Centro Integrado de Serviços Socioassistenciais é entregue – Itapira

Foi entregue na tarde desta sexta-feira, 26, o novo prédio do CISSA (Centro Integrado de Serviços Socioassistenciais) “Eliana Aparecida Bernardi”, situado à Rua Treze de Maio, nº 306, no bairro São Benedito, que abrigará a Central do CadÚnico (Cadastro Único) do município e o Projeto Cidadania que garante à população a gratuidade na providência de documentação civil. O espaço homenageia a ex-servidora da Secretaria de Promoção Social que atuou em diversos equipamentos da pasta. Carinhosamente conhecida por ‘Lilica’, Eliana aposentou-se em janeiro de 2018 e faleceu em julho do ano passado. A solenidade de entrega contou com a presença de algumas autoridades e servidores da Secretaria de Promoção Social.

A Secretária de Promoção Social Ana Maria do Nascimento Brunialti explicou o trabalho do Cadastro Único na nossa comunidade. “Na nossa cidade nós temos três cadastradores, uma coordenadora e uma assistente social e também aqui vai funcionar o Projeto Cidadania, que oferece documentos para pessoas de baixa renda. O nosso município tem o privilégio de ser um dos únicos no estado de São Paulo que oferece a primeira via do RG gratuitamente e a gente fica muito feliz de poder proporcionar tudo isso pra população mais carente e necessitada. Esse é o Cadastro Único e essa é a nossa evolução e mais um ganho pra nossa cidade”.

O deputado Barros Munhoz, que esteve presente na solenidade, relembrou o carinho que sentia pela ex-servidora que agora dá nome ao Centro. “Eu tenho uma razão a mais para estar aqui. É que hoje nós vamos inaugurar a placa de uma amiga. Toda vez que ela me via ela me dava um beijo e eu vim aqui hoje pra dar um beijo nela” declarou.

O prefeito José Natalino Paganini agradeceu o apoio do deputado e dos vereadores. “Eu agradeço ao deputado, aos vereadores e toda a equipe de Promoção Social. E ressalto que é uma homenagem justa à nossa querida Eliana”.

Em razão da pandemia, os atendimentos presenciais no CISSA seguirão suspensos mesmo após a inauguração. A partir do dia 1º de julho haverá atendimento apenas com agendamento prévio pelo telefone (19) 3843.2657, de segunda a sexta-feira das 7h00 às 17h00.