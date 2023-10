CEO vai promover Semana de Prevenção de Câncer Bucal em 13 unidades de Saúde de Mogi Guaçu

Na próxima semana, entre os dias 23 e 27 de outubro, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) vai promover a Semana de Prevenção de Câncer Bucal em 13 unidades de Saúde de Mogi Guaçu. E na quarta-feira, 25 de outubro, Dia do Dentista, para celebrar a data, a atividade será realizada na Praça Rui Barbosa, a Praça do Recanto, no Centro, das 9h às 16h.

Durante o período, dentistas do Departamento da Saúde Bucal da Prefeitura de Mogi Guaçu irão realizar exames clínicos para avaliar se os pacientes possuem algum tipo de lesão que possa ser cancerígena nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Ypê Pinheiro, Ypê II, Centro-Oeste, Zaniboni I e Zaniboni II, Santa Terezinha, Fantinato, Santa Cecília, Suécia, Itamaraty, Hermínio Bueno, Martin Prado e Chácaras Alvorada. O horário de avaliação será das 9h às 16h.

“Essa semana tem como objetivo principal de alertar a população com um tema importante acerca da saúde para todos como o câncer bucal. Também trataremos de assuntos como cáries, escovação e higienização e de cuidados necessários de proteção dos dentes, gengiva e boca”, comentou o diretor do CEO, Mário Sérgio Vedovello Litordi.