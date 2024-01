Chama a Bebel: história para uma geração que pensa diferente

Autor e roteirista Paulo Nascimento faz estreia simultânea de filme e livro sobre uma jovem cadeirante que luta por causas ambientais

Chama a Bebel, nova obra do roteirista, produtor e diretor gaúcho Paulo Nascimento, chega às telas dos cinemas e às prateleiras das livrarias simultaneamente. O livro, adaptado do roteiro audiovisual estrelado pela atriz Giulia Benite, é publicado pelo selo Lucens Editorial, da Citadel Grupo Editorial.

Quando a protagonista, de apenas 15 anos, deixa a mãe e o avô no interior para morar com os tios na capital a fim de concluir os estudos, não imagina o que a espera. Além das escadas, um obstáculo diário para sua cadeira de rodas, ela precisa lidar com a saudade da família, comentários ásperos da tia e uma colega da classe que além de capacitista é filha do “dono da cidade” e rainha da razão.

Logo de cara, Bebel mostra aos alunos e professores da nova escola que é uma líder nata e, quando o assunto é sustentabilidade e preservação do planeta, ninguém melhor do que ela, uma admiradora da ativista Greta Thunberg. Junto com o primo Beto e o amigo Zico, enquanto constroem um biodigestor no colégio, traçam secretamente um plano para desmascarar a empresa de cosméticos da cidade, que testa produtos em animais.

– Não vou salvar o mundo, vô, mas vou fazer o que posso.

Não dá para ficar de braços cruzados com

os bichinhos sendo maltratados desse jeito!

Eu tô falando isso desde o início e vocês, “adultos”,

se fazendo de desentendidos. Agora temos a comprovação,

só precisamos ir lá e ver a situação para pensar em uma ação.

(Chama a Bebel, pg. 120-121)

Além de imagens com cenas do filme produzido pela Accorde Filmes e distribuído pela Paris Filmes, outro diferencial do livro é a adição dos pensamentos dos personagens. De acordo com o autor, Paulo Nascimento, é difícil expressar como cada um sente as situações, por isso a literatura pode enriquecer ainda mais uma obra que inspira coragem como Chama a Bebel.

FICHA TÉCNICA

Título: Chama a Bebel

Autor: Paulo Nascimento

Editora: Citadel Grupo Editorial

ISBN: 978-6550472559

Dimensões: 23 x 1 x 15.5 cm

Páginas: 160

Preço: R$ 59,90

Onde comprar: Amazon

Assista o trailer oficial no YouTube

Sobre o autor: Paulo Nascimento é um contador de histórias independente do meio: cinema, TV, livros, streaming. É escritor, diretor, produtor e roteirista, com mais de dez longas-metragens lançados, séries para TV e plataformas, premiado no Brasil e no exterior pelo seu trabalho. É também autor dos livros Cães da Amazônia e O pai das fake news, ambos lançados pela Citadel Grupo Editorial.

Redes sociais do autor: Instagram: @paulonascimentocine

Sobre a editora: Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.

