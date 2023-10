Chef Vivian Feldman ensina receita para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças está chegando e nada melhor do que surpreender os pequenos com os doces favoritos das festas de aniversário. Para isso, a Harald, líder no mercado de coberturas e referência em chocolates para o segmento especializado no Brasil, convidou a chef Vivian Feldman para ensinar novas versões do tradicional brigadeiro e bolo de aniversário.

Nesta preparação, a chef Vivian propõe uma nova apresentação para o brigadeiro, que antes de ser “passado” no granulado, ganhará um banho de chocolate. Já o bolo de aniversário, passa a ter uma versão individual, no formato de cupcake. Confira:

Brigadeiro banhado de colher e cupcake colorido

Tempo de preparo: 2 horas | Rendimento: até 20 colheres

Ingredientes

395 g Leite condensado

Creme de leite (1/2 xícara de chá)

Cacau em Pó Melken 100% (1 colher de sopa)

Manteiga sem sal (1 colher de sopa)

200g Cobertura TOP Ao Leite

100g Granulado Colorido Confeiteiro sabor Chocolate

Massa do cupcake:

Manteiga sem sal (1/2 xícara de chá)

Açúcar refinado (1 xícara de chá)

2 Ovos

Leite integral (1/2 xícara de chá)

Farinha de trigo (1 1/2 xícara de chá)

Fermento em pó (1 1/2 colher de chá)

Granulado Colorido Confeiteiro sabor Chocolate (1 xícara de chá)

Cobertura:

500g Recheio e Cobertura Melken sabor Chocolate Ao Leite

300g Cobertura TOP sabor Avelã

120g Granulado Colorido Confeiteiro sabor Chocolate

Modo de preparo

Brigadeiro

Em uma panela, derreta a manteiga com o Cacau em Pó Melken 100% até dissolver por completo.

Junte o leite condensado e o creme de leite e cozinhe até começar a desprender do fundo da panela.

Despeje em um prato fundo untado e cubra com filme plástico untado com óleo para não grudar. Aguarde

até que esfrie.

Montagem

Coloque o brigadeiro em um saco de confeitar com bico liso.

Disponha as colheres em travessa e, com o auxílio do saco de confeitar, preencha a concha da colher com brigadeiro.

Derreta a Cobertura TOP Ao Leite conforme as instruções da embalagem.

Mergulhe a colher de brigadeiro na Cobertura TOP Ao Leite de forma que todo o brigadeiro seja envolvido por ela.

Coloque para cristalizar em uma bandeja forrada com papel-manteiga ou filme plástico e salpique o Granulado Colorido Confeiteiro sabor Chocolate.

Leve para a geladeira para secar/cristalizar.

Embale em saquinhos plásticos e amarre com uma fita de cetim.

Massa do cupcake

Bata a manteiga com o açúcar até obter um creme leve e claro.

Adicione os ovos, um a um, batendo bem entre cada adição.

Alterne a farinha e o fermento peneirados com o leite, começando e terminando com a farinha.

Coloque o Granulado Colorido Confeiteiro sabor Chocolate e misture delicadamente com uma espátula.

Divida a massa nas forminhas de cupcake e asse por aproximadamente 20 minutos (ou até apresentarem resistência ao toque) em forno médio preaquecido.

Cobertura

Aplique o Recheio e Cobertura Melken sabor Chocolate Ao Leite com um saco de confeitar e um bico pitanga nos cupcakes.

Leve para gelar por 15 minutos.

Com o cupcake já gelado, derreta a Cobertura TOP sabor Avelã e banhe o topo do cupcake na cobertura.

Salpique o Granulado Colorido Confeiteiro sabor Chocolate.

