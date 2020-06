Chegada de biblioteca container marca reta final de reforma do CEMPI Maria Rotoli Mansur

om mais de 90% de trabalhos concluídos e prazo de entrega previsto para o início de julho, a reforma do Centro Educacional Municipal de Primeira Infância (CEMPI) Professora Maria Rotoli Mansur, no bairro Santa Clara, zona Norte de Mogi Mirim, viu mais uma etapa do processo de melhoria ter início. E com direito a chegada nas alturas. Literalmente. A futura biblioteca da unidade, que será montada dentro de um container, um dos diferenciais no projeto de reforma, foi instalada no CEMPI na manhã desta segunda-feira (1).

A reforma da unidade, sob responsabilidade dos Empreendimentos Promoval 07 e Promoval SPE 10, atende à Lei Complementar 99, de 5 de dezembro de 2000, onde empreendedores responsáveis por construções de conjuntos habitacionais com mais de 200 unidades no município ficam obrigados a construir um prédio destinado a CEMPIs.

Com 12 metros de comprimento, 2,44 metros de largura e 2,89 metros de altura, o container pesa mais de 4 toneladas. O projeto prevê a criação de uma biblioteca itinerante, com revestimento interno formado por drywall, isolamento acústico em lã de pet, piso cerâmico, janelas e portas em vidro temperados e pontos de iluminação. A caixa de aço receberá novas cores.

O acervo literário que irá compor a biblioteca terá livros adquiridos via Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), ligados ao Ministério da Educação (MEC), bem como o acervo próprio do CEMPI. A instalação de uma biblioteca em container, além de um diferencial no ensino municipal, qualifica o trabalho educacional, proporcionando um espaço literário antes inexistente na unidade.

O içamento do container para o interior do CEMPI contou com operação de um guindaste, equipamento utilizado para elevação e movimentação de cargas e materiais pesados.

A reforma

Junto à instalação do container na área externa, as obras no interior do prédio seguem em fase final, abrangendo à acessibilidade, adequação do banheiro e fraldário e instalação de equipamentos de combate a incêndio. O CEMPI atende 153 crianças, entre bebês de 4 meses a crianças de 3 anos (berçário 1 ao maternal 2).