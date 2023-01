CHUVAS 19/01 Balanço Defesa Civil Campinas

Balanço da chuva de 19 de janeiro – ocorrências registradas pela Defesa Civil entre 16h19 e 23h30

Índice pluviométrico: dois maiores índices de chuva da cidade até o momento nesses pontos de captação

– Captação Atibaia em Sousas 147,3 mm (acumulados 243,4 mm)

– Jardim das Bandeiras: 125,4 mm (24h) – Cemaden

Todas as regiões da cidade foram afetadas com exceção da região Norte, com destaque para as regiões Sul e Sudoeste

23 alagamentos em imóveis (Regiões Sul e Sudoeste)

+ 20 moradias atingidas no Beco Mokarzel

+ 03 moradias em Sousas

13 vistorias em moradias em risco

12 quedas de muros

10 quedas de árvores

10 erosões (via pública e córrego)

03 quedas de pontes (Jardim das Bandeiras, Jardim Boa Esperança e Jardim Santa Letícia)

01 ponte em risco interditada (Parque Brasília)

05 risco de queda de árvore

04 risco de queda de muro

01 deslizamento

A Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos prestou atendimento às famílias afetadas pelas chuvas com a distribuição de 20 cobertores e 20 colchões, além do fornecimento de 8 cartões Nutrir.

Foram afetadas 20 famílias no beco Mokarzel, no Distrito de Sousas, 10 famílias no Jardim Ipaussurama e uma no bairro Satélite Íris. Todas as famílias foram acolhidas na casa de parentes.