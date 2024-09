Cia. Truks se apresenta em Mogi Mirim com peça sobre segurança no trânsito no dia 23 de outubro; turnê também passa por escolas de Santa Catarina e Paraná

Crédito Foto: Robson Emilio

De 16 de setembro até o início de outubro serão 30 apresentações, com o patrocínio da Arteris, empresa especializada em gestão de rodovias

Nesse projeto a Cia. Truks apresenta o espetáculo / jogo interativo FIQUE VIVO!. A iniciativa é uma experiência inovadora que agrega ao teatro as experiências dos desafiadores jogos de escapada presenciais. O espetáculo será apresentado dentro de salas de aula, para um público com idades entre 14 e 18 anos, e tratará do importante e necessário tema da segurança no trânsito, porém, de forma interativa, envolvente, leve, e sobretudo adequada aos adolescentes. O projeto tem o patrocínio da Arteris, empresa especializada em gestão de rodovias, que administra 3.200 quilômetros de vias nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná.

Após cada sessão, os atores irão realizar uma dinâmica pedagógica com os presentes, cujo objetivo será reforçar os conceitos fundamentais para a segurança no trânsito.

A CIA. TRUKS é a primeira companhia do Brasil a criar um espetáculo que se utiliza do jogo de escapada, para adolescentes!

Para tratar de questões relacionadas ao trânsito brasileiro, a Cia. Truks – reconhecida como um dos principais expoentes do teatro para crianças no Brasil, e referência na arte da animação de bonecos – viaja pelo interior dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, com o espetáculo FIQUE VIVO!. Serão realizadas 30 apresentações, nos meses de setembro a outubro, passando pelas cidades de Mafra, Itapema e Joinville (SC), Rio Negro (PR) e Araras e Mogi Mirim (SP).

Teatro e Escape Room

A CIA TRUKS, com a preciosa parceira do ESCAPE JÚNIOR, de São Paulo, é a primeira companhia do Brasil a criar o jogo de escapada para adolescentes. A ideia de montar um espetáculo tão diferente dos demais trabalhos do repertório do grupo aconteceu no final de 2016, quando o diretor Henrique conheceu os Jogos de Escapada (Escape Room), em uma situação de lazer com a família. “Fomos colocados em um quarto de hotel dos anos 60, onde um assassinato ocorrera. Tínhamos de desvendar o crime ou não sairíamos mais daquele local.” Com passagens secretas, uma série de enigmas e mistérios a serem resolvidos, a experiência encantou a família toda.

“Prestei muita atenção no meu filho de 9 anos, em como ele ficou envolvido e se transportou para outro espaço-tempo. Ele mergulhou naquela realidade de uma forma intensa, ficou muito curioso e envolvido”, lembra. “Vivemos naquela situação um enredo de imersão que a gente vive no teatro, onde também buscamos um total envolvimento do público com o que estamos fazendo. O jogo de escapada faz isso magnificamente bem.” Henrique ficou tão impressionado com a experiência vivida que alguns meses depois criou o seu próprio Escape Room, que é o Escape Júnior, hoje parceiro de criações da Cia Truks.

Dinâmica e clima CSI

Envolvido nesse desafio de fazer uma ponte entre a atmosfera eletrizante criada no jogo de escapada e o teatro, o diretor abraçou a demanda de criar um espetáculo sobre Trânsito. “O projeto do espetáculo FIQUE VIVO! me proporcionou criar um universo teatral associado ao Jogo de Escapada. Imaginei que os adolescentes entram numa sala, um universo paralelo, um espaço meio CSI, uma sucursal de uma delegacia de polícia”, comenta. É assim que, nessa inovadora iniciativa cênica, a Cia Truks se inspira e se utiliza da dinâmica dos jogos de escapada para criar uma experiência única: a plateia, caso queira sair da sala onde se vê repentinamente presa, terá que participar da trama, exercendo papéis primordiais no enredo.

Sinopse

Três misteriosos personagens, caracterizados como investigadores da polícia, invadem uma sala de aula e convocam os alunos a auxiliá-los em uma investigação urgente. A porta da sala é trancada e os alunos terão 50 minutos para desvendarem os segredos de três casos policiais. Agora cada indivíduo, ali preso, terá uma importante missão a cumprir, para que todos consigam resolver os enigmas da aventura.

Cia Truks

A Cia Truks é referência nacional na arte do teatro de animação, com 34 anos de atividades e mais de 9.000 apresentações realizadas no Brasil e em 12 países, com mais de 40 prêmios, indicações e menções honrosas, além de 6 livros publicados. Também coordenou por 10 anos o Centro de Estudos e Práticas do Teatro de Animação de São Paulo.

Recebeu os principais prêmios do segmento: o Mambembe, do Ministério da Cultura; o APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte; o Coca Cola de Teatro Jovem; o Teatro Cidadão, da Prefeitura de São Paulo, e o Estímulo da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, entre outros. Coordenou o centro de estudos e práticas do teatro de animação de São Paulo, espaço de referências desta linguagem artística, em projeto da prefeitura do município, entre 2002 e 2012. Todas as peças do grupo podem ser encontradas no site da Cia Truks.

Sobre o patrocínio:

A Arteris, empresa especializada em gestão de rodovias que administra 3.200 quilômetros de via nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, está patrocinando o projeto “Fique Vivo!”, PRONAC 204844, com a peça FIQUE VIVO!, da Cia. Truks, que aborda questões relacionadas ao trânsito brasileiro, através da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. O espetáculo, destinado à faixa etária a partir de catorze anos, será apresentado em instituições de ensino a partir de 16 de setembro até início de outubro.

Ficha Técnica

Texto e Direção: Henrique Sitchin. Elenco: Gabriel Sitchin, Rogério Uchoas e Angélica Prioste. Criação e Confecção de Cenografias e adereços: Henrique Sitchin. Produção Geral: Adryela Rodrigues | Sendero Cultural.

Roteiro das apresentações

Araras/SP

Escola Estadual Professora Maria Rosa Nucci Pacífico Homem

30 de setembro e 01 de outubro de 2024, segunda e terça-feira, às 14h30, 16h30 e 18h

Rua Marcos Freire, 1 – Parque das Arvores – Araras/SP – CEP 13604-188

Mogi Mirim/SP

Escola Estadual Monsenhor Norá

23 de outubro de 2024, quarta-feira, às 10h30, 13h e 14h30

Rua Monsenhor Moysés Norá, 270 – Centro, Mogi Mirim – SP, 13800-190