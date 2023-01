Cicap elege nova diretoria da Câmara de Esportes

Foi realizada, no último dia 19 de janeiro, na sede do Consórcio Circuito das Águas Paulista, em Monte Alegre do Sul, a eleição da diretoria da Câmara Técnica de Esportes para o ano de 2023. O secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura de Serra Negra, Danilo Mainente, foi eleito presidente.

Também foram eleitos para os demais cargos da diretoria: vice-presidente: Valdir Carlos Volpato (Pedreira); tesoureiro: Antônio Henrique Corsi (Lindóia); secretário: Cássio Henrique Rodrigues Santos (Jaguariúna) e diretor técnico: Marcelo Golo Cecília (Socorro).

O presidente eleito da Câmara de Esportes, Danilo Mainente, agradeceu o voto de confiança dos gestores. “A Câmara Técnica de Esportes tem um papel muito importante no consórcio. Faço parte desde 2017, aprendi muito com vocês e quero dar minha contribuição nesse ano de 2023 para conseguirmos evoluir ainda mais”.

O Cicap — Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Polo Turístico do Circuito das Águas Paulista é formado pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro e visa o desenvolvimento econômico e turístico regional. O Cicap tem como sede a cidade de Monte Alegre do Sul, com seu Prefeito, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, como presidente.