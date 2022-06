Ciclismo conquista dois pódios em Santa Catarina

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) conquistou duas medalhas de bronze na Copa Hans Fischer, durante competição realizada nos dias 11 e 12 de junho, na cidade de Pomerode (SC). A equipe foi representada pelos ciclistas Fabio Rodrigues Braga Junior e Fabio Rodrigues Braga que terminaram na 3ª colocação das categorias infanto-juvenil e master B, respectivamente.

Os guaçuanos participaram da prova de contrarrelógio que são disputas individuais, sendo o vencedor o ciclista que termina o percurso no menor tempo. No sábado, 11, Fabio Rodrigues Braga Junior terminou a prova em 2º lugar e Fabio Rodrigues Braga na quarta posição. Já no domingo, 12, ambos os atletas finalizaram suas provas na 3ª colocação.

A equipe de ciclismo de Mogi Guaçu volta a competir no próximo domingo, 19 de junho, na Copa Mazza Vaidbike, em São Caetano do Sul.