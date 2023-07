Ciclista de Mogi Guaçu conquista quarto lugar na 73ª Prova Ciclística 9 de Julho

No domingo, dia 9 de julho, a equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) marcou presença na 73ª edição da tradicional Prova Ciclística 9 de Julho. A competição foi realizada em um circuito de 20km montado na via expressa da Marginal Pinheiros, em São Paulo. O melhor resultado de Mogi Guaçu foi da atleta Valdinéia da Silva Brandino dos Santos, que conquistou o quarto lugar na categoria 40 a 49 anos.

A Prova Ciclística 9 de Julho, organizada pela Federação Paulista de Ciclismo com supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo, contou pontos para os rankings de estradas paulista e brasileiro. A 73ª edição marcou o retorno da prova para as ruas de São Paulo. A prova teve início às 6h30 da manhã, quando foi dada a largada para as categorias femininas, sendo um percurso de duas voltas no circuito, totalizando 40 km.

Às 7h50, chegou a vez das categorias masculinas, com percursos divididos entre 60, 80 e 100km. Em seguida, às 10h, largaram os atletas da categoria ciclismo para todos, que pedalaram cerca de 15km. Além de Valdineia, Mogi Guaçu foi representado por Alexandre Honório de Faria, na categoria 50+, Marcos Paulo Silva, categoria elite, Robson Fernandes de Souza e Fabio Rodrigues Braga, na categoria 40+ e Adilson Aparecido Vieira que disputou a categoria de ciclismo para todos.

A não ser por Valdineia, os demais não terminaram a prova entre os cinco primeiros colocados. “Todos os amantes do ciclismo agradecem aos envolvidos na organização por voltar a realizar a tradicional prova ciclística 9 de julho nas ruas de São Paulo. Apesar da chuva que caiu praticamente em quase todas as largadas, houve poucos acidentes durante todas as categorias disputadas”, destacou o técnico da equipe guaçuana, Celso Lucas.