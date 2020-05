CICLISTA PERDE A VIDA NA SP 352

No inicio da noite sábado, 02, um ciclista foi atropelado por um veículo que seguia pela rodovia SP- 352, que liga Itapira – Jacutinga, o mesmo acabou falecendo no local.

Segundo apurado um veículo Gol, atingiu o ciclista e arrastou o corpo por alguns metros, ao perceber o ocorrido o mesmo tentou fugir do local e acabou colidindo na área de acostamento da Rodovia.

A Policia Militar esta no local fazendo o isolamento da área, para que o corpo do ciclista possa ser removido, e apurando as causas do acidente.