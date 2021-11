Ciclistas de Conchal promovem Pedal em homenagem ao Centenário da Igreja Matriz

Alimentos arrecadados serão destinados ao dispensário da igreja

No próximo domingo (21), a partir das 8h30min, ciclistas de Conchal e região estarão realizando um Pedal, em comemoração ao centenário da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, em Conchal, SP.

Para participar do evento basta comparecer no local, Praça Don Barreto, rua Francisco Ferreira Alves S/N, no horário estipulado pelos organizadores e levar 1kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados ao dispensário da igreja.

O percurso será de 30 km e, é obrigatório o uso de capacete. Compareça, participe, doe e pratique esportes, tudo em uma única ação.

Créditos: F5 Conchal e Região