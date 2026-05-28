Cinema e futebol marcam programação de junho do Pontos MIS em Santo Antônio de Posse

O Programa Pontos MIS segue com programação cultural gratuita em Santo Antônio de Posse durante o mês de junho. As sessões acontecem sempre às terças-feiras, às 14h30, no Departamento de Cultura e Turismo, localizado na Rua Iasra Hemsse Moraes, nº 180, no Centro.

Abrindo a programação, no dia 2 de junho, será exibido o curta-metragem “O menino, o recruta e o sargento”, com classificação livre e duração de 18 minutos. A produção retrata diferentes histórias marcadas pela derrota do Brasil na Copa do Mundo de 1950, mostrando como o futebol atravessa gerações e sentimentos.

No dia 9 de junho, o público poderá assistir ao documentário “Segundo Tempo”, com classificação livre e duração de 1h25. O filme apresenta a transformação do antigo estádio Palestra Itália na arena Allianz Parque, reunindo memórias de torcedores, funcionários e ex-jogadores do Palmeiras.

Já no dia 16 de junho, a programação contará com a exibição dos filmes “Cine Pelé” e “O menino, o recruta e o sargento”, totalizando 1h18 de duração. “Cine Pelé”, classificado para maiores de 14 anos, aborda o cinema como ferramenta de identidade, expressão e pertencimento nas periferias, mostrando como contar histórias pode fortalecer comunidades.

Encerrando a programação do mês, no dia 23 de junho, será exibido o documentário “Tempo de Jogo (Tiempo de Juego)”, com classificação indicativa de 12 anos e duração de 52 minutos. O filme acompanha a transformação de uma comunidade na Colômbia a partir de um projeto social ligado ao futebol, mostrando como o esporte pode criar espaços de acolhimento e novas oportunidades.

As sessões são gratuitas e abertas ao público