JAGUARIÚNA INICIA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO JAGUARI

A Prefeitura de Jaguariúna deu início à primeira etapa da obra de revitalização e aumento de capacidade e eficiência energética da estação de captação de água do Rio Jaguari, localizada na Rodovia João Beira (SP-095).

Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariúna (SAAEJA), a obra tem como principal objetivo a revitalização do sistema de captação de água bruta do município, em operação há mais de 40 anos, e conta com investimentos de cerca de R$ 7 milhões.

“Com o passar do tempo, a estrutura passou a demandar melhorias para acompanhar o crescimento da cidade e garantir maior eficiência no abastecimento”, informa a autarquia.

As intervenções incluem a modernização da infraestrutura elétrica, com instalação de geradores e banco de capacitores, além de cabines blindadas e novos sistemas, proporcionando maior confiabilidade energética ao sistema. Com isso, a captação ganha mais segurança operacional e aumento na capacidade de vazão, assegurando um abastecimento mais estável e preparado para as demandas atuais e futuras da população.

Ainda de acordo com a SAAEJA, a obra integra as ações de investimento de Jaguariúna em saneamento e abastecimento de água, entre eles a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Camanducaia, primeira estação de tratamento de água na bacia do Rio Camanducaia, que ampliará a capacidade de abastecimento da cidade em 60%, além da construção dos novos reservatórios do São José e da Fazenda da Barra.

Foto: Diego Monarin