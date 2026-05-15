CATI volta à Expo Fernandópolis em 2026

No evento, órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP) contará com estande e apresentará trabalhos em pavilhão

A Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI) volta à Expo Fernandópolis em 2026. No evento, que tem início nesta sexta-feira (15), a instituição vai apresentar seus projetos ao público e prestará atendimento gratuito a produtores rurais, para fortalecimento do agronegócio na região.

Segundo o engenheiro agrônomo Mauro Leitão Linhares, que é chefe de divisão do órgão da SAA-SP, a CATI foi convidada pelo Sindicato Rural de Fernandópolis para apresentar, em um pavilhão, os trabalhos desenvolvidos nas 12 Casas da Agricultura ligadas à Regional.

“Depois de muitos anos, voltamos à Expo Fernandópolis, um dos principais eventos do noroeste paulista voltado ao agro. De hoje até 24 de maio, haverá em nosso estande orientação a produtores rurais e apresentação dos projetos que realizamos em benefício deles. Esse espaço também contará com exposição de cultivares comercializadas pela CATI Sementes e Mudas”, informa Linhares.

O chefe de divisão da Regional de Fernandópolis projeta muitos visitantes. “O pessoal gosta de ver o que existe na região. Muitas vezes, fica até surpreso por descobrir um cultivo de determinada cultura em sua cidade. Por isso, acredito que a área demonstrativa de plantios será uma das mais prestigiadas pelo público. Agradecemos ao Sindicato Rural pelos dois espaços que teremos no evento: o estande e o que está localizado no Pavilhão da Agricultura”, ressalta.

De acordo com o responsável pela CATI Sementes e Mudas na região, José Roberto Bois, serão demonstradas as seguintes cultivares na Expo Fernandópolis 2026: sorgos AL Precioso, Catissorgo e Vassoura; milhos AL Bandeirante e AL Piratininga; girassóis Multissol e Catissol; aveias Branca e Preta; feijão guandu; nabo forrageiro; crotalária juncea; painço; e triticale.

Serviço

Expo Fernandópolis 2026

Quando: 15 a 24 de maio

Local: Avenida Augusto Cavalim, 2098, Zona Rural, CEP 15.600-000

Entrada: gratuita