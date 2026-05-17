Mulher é presa suspeita de vender drogas dentro de pronto-socorro em Santo Antônio de Posse

Polícia Militar recebeu denúncia de tráfico na unidade de saúde e apreendeu lança-perfume, cocaína, dinheiro e uma faca de serra

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira, dia 15, em Santo Antônio de Posse, após denúncia recebida pela Polícia Militar.

Segundo a PM, os policiais foram informados de que uma mulher estaria traficando dentro do pronto-socorro, no centro da cidade, oferecendo drogas a pessoas que estavam na unidade de saúde. As características da suspeita também foram repassadas à equipe.

No local, os policiais visualizaram uma mulher com as mesmas características informadas na denúncia e realizaram a abordagem. Durante a vistoria em uma bolsa que ela carregava, foram encontradas 21 porções de lança-perfume, seis porções de cocaína, R$ 6,00 e uma faca de serra.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia. A mulher permaneceu presa e todo o material foi apreendido.

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