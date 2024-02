Ciclistas Gabriel Lazzari e Vitor Castello participam de mais um Campeonato em Jacutinga

No domingo, 28 de janeiro, os talentosos ciclistas de Pedreira, Gabriel Lazzari e Vitor Castello, participaram de mais um desafio emocionante, dessa vez, nas estradas de Jacutinga, em Minas Gerais. O evento reuniu entusiastas do ciclismo de diversas categorias e foi marcado por momentos intensos de competição.

Vitor Castello demonstrou mais uma vez sua habilidade nas trilhas, conquistando a 4ª colocação em sua categoria, “Fun Sub-35”. O ciclista percorreu uma trilha desafiadora de 23 km, agradecendo ao seu treinador e à Prefeitura de Pedreira pelo apoio recebido. “Agradeço ao meu treinador e à Prefeitura por todo apoio. Essa conquista é resultado de um trabalho conjunto e do incentivo ao esporte”, destacou Vitor.

Já Gabriel Lazzari enfrentou um percurso ainda mais desafiador, com 39 km de subidas e descidas técnicas. O ciclista garantiu a 5ª posição na categoria “Sport Sub-25”, em uma prova disputada e emocionante. “Foi uma prova muito dura, com muitas subidas e descidas técnicas. Nos últimos quilômetros, disputei com um oponente e consegui chegar na frente com uma boa vantagem. Agradeço ao meu treinador, à Prefeitura de Pedreira por investir no esporte e ao Esporte Clube Santa Sofia pela preparação física. Também sou grato à ‘Tk3 TRACK’ por fornecer as melhores bicicletas e acreditar no meu sonho”, enfatizou Gabriel.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato expressou seu orgulho pelos ciclistas do Município. “É gratificante ver nossos atletas representando tão bem Pedreira em competições de nível nacional. O apoio da Prefeitura é fundamental para o desenvolvimento desses talentos, e continuaremos investindo no esporte para incentivar mais conquistas como essas”, concluiu.