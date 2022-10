CIDADE AMIGA DO IDOSO, JAGUARIÚNA PROMOVE EVENTOS E AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de

Assistência Social, promoveu diversos eventos e ações em

comemoração ao Dia do Idoso, celebrado no dia 1º de outubro. A data

tem por objetivo sensibilizar a sociedade mundial para as questões do

envelhecimento, destacando a necessidade de proteção e de cuidados com

essa população.

De 29 de setembro a 1º de outubro, o Município participou da Expo

Fórum da Longevidade, em São Paulo, com uma equipe para atendimento ao

público com informações sobre a importância do título de Cidade

Amiga do Idoso, recebido por Jaguariúna da OMS (Organização Mundial

da Saúde.

A secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andrea Dias Lizun,

e membros da equipe da secretaria participaram da abertura do evento,

que contou com palestras sobre longevidade, qualidade e propósito de

vida.

Também no último dia 29 foi realizado o Baile da Terceira Idade, no

Espaço Modal em Jaguariúna, que aconteceu após dois anos de

suspensão devido à pandemia de coronavírus e atraiu grande público,

sob o comando da Banda do Tchê.

No dia 30, os participantes das oficinas do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos do Cras (Centro de Referência de

Assistência Social) Nassif estiveram presentes nas festividades da Expo

60+ de Jaguariúna, organizada pelo Canal Terceira Idade. Os alunos das

oficinas de música e violão fizeram apresentações na abertura do

evento, sob a orientação do professor Júlio Moraes.

Já no dia 1º a equipe do Centro Dia do Idoso, membros do Conselho do

Idoso, a equipe de dança do esporte e os participantes das Oficinas do

Serviço de Fortalecimento de Vínculos do Cras Nassif fizeram uma

visita à Expo Fórum da Longevidade, onde conheceram as inovações e

produtos ofertados para a “geração prateada”.

A secretária Andrea Lizun destaca a importância da comemoração do

Dia do Idoso e reforça a importância do envelhecimento ativo atrelado

aos quatro pilares – saúde (bem-estar psicossocial), participação

(social – cidadania – cultural, espiritual), segurança/proteção e

aprendizagem ao longo da vida (aprendizado formal ou informal).