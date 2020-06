CIDADE LIMPA: Prefeitura de Jaguariúna orienta empresas para a retirada de placas de publicidade em canteiros de vias públicas, como avenidas e rotatórias

A Prefeitura de Jaguariúna realizou mais uma ação para manter a cidade limpa. Por meio do Departamento de Fiscalização, a Administração Municipal orientou empresas da cidade a retirarem placas de publicidade afixadas em canteiros de vias públicas, como avenidas e rotatórias.

Segundo o diretor do Departamento de Fiscalização da Prefeitura, Ícaro Battoni, no total 16 empresas foram orientadas verbalmente sobre a necessidade da retirada das placas. “Não foi necessária a autuação dessas empresas. Os empresários acataram nossa orientação e retiraram as placas imediatamente”, explicou.

A ação integra um programa permanente da Prefeitura, em várias frentes, para a manutenção da limpeza da cidade, que inclui capinação, remoção de entulho, operação cata-bagulho, pintura e sinalização viária, entre outras.

“É sempre importante também reforçar a necessidade da conscientização da população. Cada um fazendo a sua parte, fica mais fácil manter a cidade sempre limpa e livre de poluição visual”, concluiu Battoni.