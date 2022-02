Cidade realiza vacinação infantil contra a Covid-19 nas escolas a partir desta quinta-feira

A ação faz parte da Semana E de Vacinação e tem por objetivo aumentar a cobertura vacinal no público infantil

O Departamento Municipal de Saúde inicia nesta quinta-feira (24) a imunização de crianças entre 5 e 11 anos, contra a Covid-19, nas unidades escolares de Holambra. A ação faz parte da Semana E de Vacinação e tem por objetivo aumentar a cobertura vacinal no público desta faixa etária.

No dia 24 as doses serão aplicadas em estudantes das escolas Parque dos Ipês e Jardim Flamboyant nos períodos da manhã e da tarde, durante o horário de aula. Na sexta-feira serão imunizados alunos da unidade Jardim das Primaveras.

Mais à frente, na semana do dia 7 de março, a imunização ocorrerá nas escolas rurais e na Joaquim Felipe de Almeida, no Centro. Para receber a dose a criança precisa apresentar CPF ou Cartão SUS e documento de concordância dos pais ou responsáveis, que não precisarão estar presentes no momento da imunização. De acordo com a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo, o termo será distribuído nas escolas a partir desta terça-feira (22).

“Temos hoje 54% das crianças entre 5 e 11 anos imunizadas contra a Covid-19”, disse o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Essa ação é de fundamental importância para aumentarmos esse percentual. Pedimos a colaboração de todos os pais e responsáveis. Vacinas salvam vidas”.