Cidades Excelentes: Holambra tem melhor Infraestrutura e Mobilidade do Estado

Holambra recebeu no último domingo, dia 12 de novembro, o Prêmio Cidades Excelentes, entregue pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação às cidades paulistas com os melhores índices de desenvolvimento em diferentes áreas de gestão. Segunda colocada em 2022 no segmento de Sustentabilidade, a cidade venceu esse ano na categoria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, figurando como a melhor do Estado entre municípios com até 30 mil habitantes. A Cidade das Flores ficou à frente de Borá e Estrela D’Oeste, outras duas finalistas, com a nota 95,61.

A avaliação dos municípios premiados é feita com base no ranking do IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila), plataforma desenvolvida pelo Instituto Aquila. Com 6 pilares, a ferramenta de inteligência artificial consolida 67 indicadores a partir de fontes públicas. Além de ganhar em São Paulo, Holambra está também entre as 3 finalistas da Etapa Nacional, que terá seus vencedores anunciados no dia 11 de dezembro.

“Ficamos, todos nós, muito felizes com mais esse reconhecimento a Holambra. Somos, para além das flores que nos tornaram conhecidos em todo o Brasil, um município que dá exemplo nas mais diferentes áreas, com boas práticas de gestão e, claro, muito trabalho”, destacou o prefeito Fernando Capato. “Faço questão de compartilhar essa conquista com toda a equipe e com todos os moradores que contribuem, direta ou indiretamente, para a construção de uma cidade sempre melhor”.