CINCO NOVOS CASOS FORAM CONFIRMADOS EM 24 HORAS

Mogi Guaçu atinge o número de 151 casos de Covid-19 devido os cinco pacientes notificados nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira, 2, pela Secretaria de Saúde. O Município chega a 500 notificações de casos relacionados ao coronavírus, com 451 pacientes da cidade e 49 de outras localidades.

No boletim desta terça-feira apresenta o maior número de pessoas internadas: são 26 no total, com 20 em enfermaria e seis em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Dos cinco casos novos, um se encontra internado, dois em domicílio e dois curados. Pela primeira vez uma gestante foi diagnosticada com coronavírus no município.

Também entre os positivos, 18 deles se encontram em isolamento domiciliar, seis aparecem em enfermaria, três em UTI, quatro óbitos confirmados e 120 pacientes curados. Entre os suspeitos existem 14 internados em enfermaria, três em UTI, dois óbitos sob investigação e 21 pessoas em isolamento domiciliar. A Secretaria de Saúde notificou 145 pessoas monitoradas com síndrome respiratória.