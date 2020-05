Cinco novos casos foram confirmados em Mogi Mirim

Foram confirmados cinco casos positivos de contágio por Covid-19 nesta sexta-feira (29). Três mulheres de 18, 56 e 62 e dois homens de 42 e 44 anos estão em isolamento domiciliar. O município passa a contabilizar 56 confirmações para a doença.

Um caso foi descartado, ampliando de 155 para 156 o número de pessoas que testaram negativo para o coronavírus.

Contudo, houve a notificação de dezoito casos suspeitos. Três estão internados. Duas mulheres de 58 e 68 anos estão internadas na Santa Casa e um homem de 33 anos encontra-se no Hospital São Francisco.

Já quinze pacientes estão em isolamento domiciliar. São nove mulheres com 17, 20, 32, 39, 40, 42, 43 e duas com 53 anos e seis homens com 18, 34, 39, 46, 50 e 55 anos.

A somatória de 39 suspeitos de quinta-feira (28) com os 18 suspeitos de hoje (29), chegam a 57. Contudo, desse total deve ser subtraído os cinco casos confirmados e um descartado, o que corresponde ao número de 51 suspeitos deste boletim.

O distanciamento social e a utilização de máscara facial continuam fundamentais para evitar a disseminação da Covid-19.

Outra cidade

O paciente de Poços de Caldas que confirmou positivo para a Covid-19 e estava internado na Santa Casa foi transferido hoje.