Cine Baú vai doar livros, filmes e estrutura com sistema de som e projeção para escola de Jaguariúna

EMEB Ângelo Bizzo, no Bom Jardim, vai receber a doação de 100 livros, 30 audiobooks e 75 filmes; ação social também inclui a capacitação dos professores e equipes escolares

Incentivar a leitura e oferecer a alunos de escolas públicas e pessoas assistidas por entidades assistenciais a oportunidade de mergulhar no mundo do cinema. Essa é a meta do projeto social Cine Baú, que realiza na próxima quinta-feira (9) a entrega de equipamentos de som e projeção, além de acervos de filmes, livros e audiobooks para a EMEB Ângelo Bizzo, no Bom Jardim, em Jaguariúna.

Realizado pelo Instituto Eco Ambiental e Social, com patrocínio da MAHLE, o projeto também inclui a capacitação de educadores para o aperfeiçoamento das técnicas de contação de histórias e para a correta utilização dos materiais e recursos do Cine Baú. O objetivo é permitir que as equipes escolares e assistenciais possam aproveitar ao máximo as estruturas, utilizando-as como ferramenta pedagógica na realização de atividades educativas.

Programação

A entrega oficial do Cine Baú acontece às 14h na EMEB Ângelo Bizzo. Já a capacitação será realizada a partir das 18h30 na Secretaria de Educação, localizada na Rua Amancio Bueno 400, no Centro. Além de Jaguariúna, entregas do Cine Baú também foram realizadas na cidade de Limeira (SP) e Jundiaí (SP). Em breve, o projeto chegará às cidades de Itajubá (MG), Arujá (SP) e São Bernardo do Campo (SP).

O projeto

O Cine Baú é um projeto inovador que incentiva a leitura, promove a magia do cinema, desenvolve atividades de teatro e educação por meio da doação de acervos literários, filmes, materiais lúdicos e oficinas de capacitação de contação de histórias. O projeto tem como objetivo promover o hábito da leitura, democratizar o acesso ao cinema e promover atividades lúdicas.

A estrutura do Cine Baú conta com 100 títulos da literatura nacional e internacional de variados autores, contendo as mais diversas obras infantis e infanto-juvenis, incluindo três livros em braile para usuários com baixa visão ou cegos. Além dos livros, também são disponibilizados mais de 30 títulos em audiobook que podem ser acessados através do tablet.

Além da parte literária, o Cine Baú traz ainda uma estrutura completa de som e projeção e 75 títulos em DVD incluindo clássicos como “O Pequeno Príncipe”, “Moana”, “Mulan”, “Toy Story”, entre outros.

“Uma parte fundamental do projeto Cine Baú é a capacitação de educadores. Estamos empenhados em fornecer as ferramentas necessárias para aprimorar as técnicas de contação de histórias e maximizar o uso eficiente dos recursos do Cine Baú. Nosso objetivo é que as equipes escolares possam integrar plenamente essas valiosas estruturas em suas atividades pedagógicas, enriquecendo o processo educativo de maneira criativa e envolvente”, afirma Patrícia Henrique, presidente do Instituto Eco Ambiental e Social.

Realização

O Cine Baú é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet) pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), com patrocínio da MAHLE. A ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Jaguariúna, por meio das secretarias municipais de Educação e de Turismo e Cultura, do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Sobre o Instituto Eco Ambiental e Social

O Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) sem fins lucrativos, que tem como foco a preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Saiba mais sobre o Instituto acessando o site www.institutoeco.com.br. Sobre a MAHLE

A MAHLE é um parceiro de desenvolvimento internacional líder e fornecedor para a indústria automotiva com clientes nos setores de automóveis de passageiros e veículos comerciais. O grupo de tecnologia, fundado em 1920, está trabalhando na neutralidade climática da mobilidade do futuro, com foco na eletro-mobilidade e no gerenciamento térmico, bem como em outros campos de tecnologia, como células de combustível ou motores de combustão movidos a combustíveis alternativos e hidrogênio. Atualmente, a participação de suas vendas obtidas independentemente do motor de combustão interna para carros de passageiros é de cerca de 60%.

Em 2021, a MAHLE gerou vendas de 10,9 bilhões de euros e está representada em mais de 30 países, com mais de 71.000 funcionários em 160 locais de produção e 12 grandes centros de pesquisa e desenvolvimento. A empresa possui o Programa MAHLE de Responsabilidade Social que contempla várias iniciativas voltadas à educação & cultura, saúde & bem-estar e diversidade & inclusão, abrangendo colaboradores, familiares e as comunidades onde atua diretamente.

SERVIÇO

9 DE NOVEMBRO

ENTREGA DO CINE BAÚ – EMEB ÂNGELO BIZZO

Estrada Municipal Jgr 221, s/nº – Bom Jardim | Jaguariúna (SP)

Entrega do Cine Baú: 14h

CAPACITAÇÃO – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua Amancio Bueno 400, no Centro.

Capacitação: a partir das 18h30

Para mais informações sobre o projeto acesse www.cinebau.com.br.