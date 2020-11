Cinemark do Boulevard voltou a funcionar

O Cineflix, com salas de cinema no Buriti Shopping, retomou as sessões habituais na quinta-feira, dia 22, atendendo a todos os protocolos de distanciamento social da Prefeitura de Mogi Guaçu, com base no Plano São Paulo. Desde março a cidade não proporcionava esse lazer da sétima arte a cinéfilos de toda a região.

Por sua vez, as salas de cinema do Cinemark do Boulevard Rio voltaram a funcionar na quinta-feira, dia 29. O funcionamento ocorre 28 dias após Mogi Guaçu se manter na fase amarela do Plano São Paulo, dentro da região de São João da Boa Vista.

O controle de acesso será rígido, com assentos marcados e distância de um metro e meio nas filas e assentos, exceto para membros de uma mesma família. Haverá aferição da temperatura e a saída também será controlada a fim de evitar filas e aglomerações.

O consumo de bebidas e alimentos só deve ser feito quando o cliente já estiver no assento. A recomendações foram repassadas pela coordenadora da Vigilância Sanitária de Mogi Guaçu, Vivian Delalibera de Souza Custódio, em reunião com representantes dos cinemas.

As salas não poderão ter mais de 40% de ocupação, além de uma obrigatoriedade: uso de máscaras durante as sessões.