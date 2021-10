Circo Teatro Biriba em Cosmópolis

Evento gratuito de 8 a 10 de outubro

De 8 à 10 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, haverá apresentação do Circo Teatro Biriba em Cosmópolis às 20h. A apresentação é uma parceria com a Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. O evento será gratuito, ao ar livre, com limitação de 150 cadeiras por apresentação por ordem de chegada.

As apresentações acontecerão na Praça localizada ao lado do Centro de Esportes e Artes Unificados (CEU) localizado na rua Benedito de Moraes Machado.

O Circo Teatro Biriba é uma companhia teatral circense, fundada em 1943 que continua na ativa até os dias atuais, já estando em sua 5ª geração de atores dentro da família Roque. E apresenta nesta ação, uma série de espetáculos teatrais circenses, usando a vertente do circo teatral tradicional. Esses espetáculos são voltados para a família, comporto por crianças, jovens e adultos.

Fotos: Divulgação