CISBRA promove educação ambiental na região

O Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito

das Águas (Cisbra) desempenha papel relevante à promoção da

educação ambiental na região. Na última semana, milhares de

crianças, alunos da rede de ensino da cidade de Morungaba, participaram

de palestras sobre a gestão de resíduos. Essas ações pretendem

conscientizar as novas gerações sobre a importância da preservação

ambiental e do descarte adequado do lixo.

Nas palestras, um dos assuntos abordados foram as etapas que o lixo

passa até chegar ao seu destino. Primeiro, ocorre a coleta nas ruas, em

seguida, o lixo é encaminhado para uma estação de transferência e,

por fim, é destinado ao aterro sanitário. Com essa explicação, as

crianças puderam compreender a importância de separar corretamente os

resíduos e contribuir para a diminuição da quantidade de lixo nos

aterros.

Outro tema discutido foi a reciclagem. Ao reciclar, reduzimos a

quantidade de lixo que vai para os aterros sanitários, contribuindo

para a preservação do meio ambiente. Além disso, as palestras também

destacaram a importância de descartar corretamente outros materiais,

como óleo de fritura, pilhas e baterias. O óleo de fritura não deve

ser jogado na pia, por contaminar a água e causa danos ao meio

ambiente; pilhas e baterias também possuem substâncias tóxicas e

devem ser entregues em pontos de coleta específicos.

No contexto da Semana Mundial do Meio Ambiente, o Cisbra realiza, em

parceria com a Prefeitura de Monte Alegre do Sul, palestra sobre

educação ambiental, como parte do projeto Sustentalegre. A iniciativa

atua para despertar, nas crianças e adolescentes, a consciência de que

atitudes simples, como guardar e separar o lixo para a coleta seletiva

é uma forma de ajudar a natureza e transformar o problema do lixo numa

solução econômica e social.

O trabalho de educação ambiental promovido pelo Cisbra tem sido

fundamental para conscientizar as crianças sobre a importância de

cuidar do meio ambiente e adotar práticas sustentáveis. Com a

disseminação de conhecimento e a adoção dos princípios dos 3 R’s –

Reduzir, Reutilizar e Reciclar – cada indivíduo pode contribuir para a

preservação do planeta.

O Cisbra é formado pelos municípios de Amparo, Águas de Lindóia,

Lindóia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedra Bela, Pedreira,

Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro, Toledo-MG, Tuiuti e Vargem.