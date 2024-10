Clarice Lispector, pintora e escritora, é destaque na Mostra de Arte Híbrida

Foto Verônica Stigger

Imersão gratuita será realizada pela crítica de arte, Veronica Stigger, neste sábado, dia 05 de outubro, na Cia da Hebe, em Espírito Santo do Pinhal

Uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX também pintava quadros. As pinturas feitas por Clarice Lispector, autora de romances, contos e ensaios, e a relação de seus quadros com as obras que escreveu são temas da imersão gratuita sobre literatura e pintura conduzida pela escritora, jornalista e crítica de arte brasileira, Veronica Stigger, neste sábado, dia 5 de outubro, na Cia da Hebe, em Espírito Santo do Pinhal (SP). A imersão “Clarice Lispector: Escritora e Pintora” aborda o período entre 1975 e 1976, quando a escritora, sem nenhuma ambição profissional, dedicou-se à pintura, porém sem nunca ter exposto o que produziu. Em seus quadros, é possível ver algumas recorrências, como o tratamento gestual, o apego à matéria, o colorido intenso e a recusa de contornos definidos.

A imersão realizada por Veronica Stigger acontecerá durante a 1ª Mostra de Arte Híbrida da Cia da Hebe e irá apresentar como a atividade plástica de Clarice Lispector se aproxima de seus escritos e as pinturas, em certa medida, trazem à tona questões semelhantes às tratadas em suas obras. Doutora em Teoria e Crítica de Arte pela Universidade de São Paulo (USP), Veronica realizou pesquisas de pós-doutorado junto à Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ao Museu de Arte Contemporânea da USP e ao Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Com Eucanaã Ferraz, assinou a curadoria da exposição Constelação Clarice (2021-2022), no Instituto Moreira Salles (IMS), e com Eduardo Sterzi e Marta Mestre, a da Desvairar 22 (2022), no Sesc Pinheiros.

A Mostra de Arte Híbrida é uma iniciativa da Cia da Hebe para trazer à Espírito Santo do Pinhal projetos artísticos e contemporâneos que irão impulsionar a cultura, beneficiando moradores, visitantes e turistas e impulsionando os setores de comércio e serviços do município.

Associação de arte e cultura sem fins lucrativos que ocupa um casarão com 121 anos no centro de Espírito Santo do Pinhal, a Cia da Hebe oferece, em sua programação gratuita, oficinas, encontros, conversas, promovendo a formação, informação, criação e convivência por meio da arte.

Iniciada em 21 de setembro, com uma oficina de colagem e um espetáculo de dança, a Mostra contou também com a oficina gratuita “Toques de Tambor na Cultura Popular Brasileira” e seguirá com várias oficinas, entre elas a do fotógrafo Cristiano Mascaro, que abordará fotografia e cidade (urbanidade); e “Poesia, corpo e artes gráficas”, com André Gravatá, além do espetáculo de teatro “Meu nome: Mamãe”, da Mundana Companhia, com Aury Porto.

Serviço:

Imersão “Clarice Lispector: Escritora e Pintora” – com Veronica Stigger

Data/horário: 05 de outubro, das 10 às 13h

Inscrições gratuitas: 1ª Mostra de Arte Híbrida – Cia da Hebe

Endereço da Cia da Hebe – Rua Capitão João Batista Mendes Silva, 175, no centro de Espírito Santo do Pinhal / SP