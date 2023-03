Clarinetista americano apresenta concerto com músicos de Campinas Evento acontece nesta sexta-feira, 17 de março, às 20h, na escola Pró Música, no Jardim Flamboyant

escola Pró Música de Campinas recebe nesta sexta-feira, 17 de março, o clarinetista americano radicado na Alemanha, David Glenn, para um concerto que privilegiará a clarineta no repertório do século XVIII, com obras de Mozart, Beethoven e Carl Maria von Weber. A apresentação será às 20h, aberta ao público em geral e a entrada é gratuita e com contribuições voluntárias que são repassadas integralmente aos músicos.

Para esse concerto David Glenn convida músicos campineiros, entre eles, Mário Marques, da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas; Reinaldo dos Anjos, da Sinfônica de Piracicaba, e o quarteto Edino Krieger, grupo formado por músicos de Campinas e região: Igor Nogueira, Felipe Tonon (violinos), Valdeci Merquiori (viola) e Geneses da Silva Oliveira (violoncelo).

Eles participarão da Pró Música Ao Vivo, que é uma série de concertos promovida quinzenalmente, sempre nas noites de sexta-feira, com o objetivo de proporcionar atividade musical variada em termos de estilo e formação.

Nessa série, a “Música de Câmera” ganha um protagonismo ímpar na cidade, pois além de promover espaço para os músicos apresentarem seus trabalhos, também proporciona aos estudantes de música e ao público em geral a oportunidade de ter contato com esse fazer musical tão especial e carente de espaços nos dias atuais.

Também será oferecido um masterclass (aula aberta) para os clarinetistas, estudantes de música e interessados. Será uma atividade em que David ouvirá alguns clarinetistas, além de mostrar seu trabalho de pesquisa com o basset-horn, instrumento no qual ele é especialista. Essa atividade acontecerá sábado, 18 de março, às 10h, no mesmo local do concerto.

David Glenn, clarineta e basset-horn

David nasceu em Chicago/EUA e passou sua juventude na Califórnia. Foi aluno de importantes professores, tais como: Virginia Wright (Portland Symphony), Mitchell Lurie (Chicago Symphony), James Kanter (University of California), Michele Zukovsky (Los Angeles Symphony).

Em 1972, mudou-se para Londres, onde estudou com Alan Hacker (London Philharmonic, Royal Music Academy London) e Kato Havas, violinista virtuose e mestre em pedagogia. Em 1978 se transferiu para Freiburg, Alemanha, para estudar com o conceituado professor Dieter Klöcker (fundador do grupo Consortium Classicum e professor da escola Staatlicher Hochschule für Musik).

Na Alemanha, atuou como clarinetista solista na orquestra Kurorchester Badenweiler. De 1985 a 2018, foi professor de clarineta e saxofone na Städtische Musikschule, em Lörrach/Alemanha.

Em sua carreira sempre teve como prioridade tocar em formações instrumentais variadas. Alguns dos grupos em que tocou foram: Allegro Ensemble/Londres, QXKZ London (especialista em música contemporânea), Collegium Musicum/Basel-Suiça, Orquestra Filarmônica de Freiburg/Alemanha, Hofer Symphoniker/Alemanha), Bodensee Symphonieorchester (Constance/Alemanha), Ensemble Tri-Rhena (trio de basset-horns), entre outros.

Em 1994, juntamente com sua esposa, produziu e patenteou material didático chamado “Note Board” com objetivo de auxiliar no ensino formal de música. A partir de 2000 tocou e excursionou como membro fundador e saxofonista-baixo do Saxofone Raschér Orquestra. Apesar de considerar esse período bastante importante em sua carreira, atualmente se dedica exclusivamente à clarineta e ao basset-horn.

De 2007 a 2018, David dirigiu a editora de música “Bassetti Paletti Publishing” especializada em repertório para Basset-Horn, seu instrumento favorito. Atualmente colabora com a editora Musikverlag Hans Jürgen Eckmeier.

Em 2008, ele encontrou em Kandern/Alemanha, onde reside atualmente, dois basset-horns históricos, construídos por volta de 1830. Não só os descobriu como também os restaurou, fazendo com que pudessem ser tocados novamente. Em 2009, juntamente com seu colega Peter Geisler, organizou o primeiro Festival Internacional de Basset Horn da cidade de Kandern. Em 2013 e 2017 foram realizadas outras edições deste festival, ocasião em que outros instrumentos antigos, da família das clarinetas, foram apresentados ao público.

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Divertimento KV 563 para clarineta, basset-horn e clarone (originalmente para violino, viola e violoncelo)

Allegro

Adágio

Minueto

Allegro

Reinaldo dos Anjos, clarineta

David Glenn, basset-horn

Mário Marques, clarone

L. van Beethoven (1770 – 1827)

Sonata para clarineta e clarone (originalmente para viola e violoncello)

Allegro

David Glenn, clarineta

Mário Marques, clarone

Carl Maria von Weber (1786 – 1826)

Quinteto para Clarineta e Quarteto de Cordas em Si Bemol Maior – Op. 34

Allegro

Fantasia (Adágio)

Menuetto

Rondó (Allegro)

David Glenn, clarineta

Quarteto Edino Krieger

Igor Nogueira e Felipe Tonon (violinos), Valdeci Merquiori (viola) e Geneses da Silva Oliveira (violoncelo).

SERVIÇO

PRÓ Música ao Vivo – Sala Kay F. Brown

Quando: 17 de março de 2023, 20h

Onde: Av. Palmital, 41, Jardim Flamboyant | Campinas, SP . Tel: (19) 3295-787

Quanto: contribuição voluntária (totalmente revertida aos músicos)