Clássico “A Cigarra e a Formiga” está de volta ao Teatro Carlito Maia

Crédito: Divulgação

Atração estará em cartaz nos dias 07, 08, 14, e 15 de outubro sempre às 16h

O clássico infantil “A Cigarra e a Formiga” volta aos palcos do Teatro Carlito Maia, no Bosque dos Jequitibás, nos dias 07, 08, 14, e 15 de outubro, sábados e domingos, sempre às 16h. O espetáculo conta a história de uma cigarra preguiçosa e uma formiga esforçada, que pensa em dias melhores no futuro.

“A Cigarra e a Formiga fala do encontro com o outro, com o diferente, com a aventura maior de todo o ser humano, que precisa crescer e enfrentar o mundo”, ressalta Walter Rhis, que também assina a dramaturgia e a direção artística.

Músicas originais

As músicas originais, compostas para o espetáculo, têm a assinatura do ator e compositor paraense, Carlos Henrique Esteves, que dá vida a cigarra. A atriz e multi-instrumentista Lu Hander, interpreta a Formiga e a atriz e cantora Moriane Perez Cordeiro vive a Lagartinha e a Borboleta, na trama.

Serviço

A Cigarra e a Formiga

Dias: 07, 08, 14, e 15 de outubro (sábados e domingos)

Horário: sempre às 16h

Local: Teatro Carlito Maia – Bosque dos Jequitibás, Rua Coronel Quirino, nº 01

Ingressos:

Inteira: R$ 30,00

Meia: R$ 20,00 (promoção com flyer e outros tipos de divulgação)

Meia: R$ 15,00 (whatsapp, instagran, anúncio, etc)

Ingressos antecipados

Os ingressos antecipados, bem como sessões especiais dirigidas ao agendamento de grupos e escolas, poderão ser adquiridos pelo whatsapp (19) 99122-8874 e na bilheteria do Teatro Carlito Maia aos sábados e domingos.