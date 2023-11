Claudia Leitte comanda trio elétrico do Caldas Country Festival até 8 horas da manhã

Público aguardou ansiosamente a baiana até o amanhecer

Claudia Leitte fecha o primeiro dia do Caldas Country Festival com toda sua energia e alegria. Já eram mais de 6 horas da manhã quando a baiana subiu no trio elétrico com toda a diversidade de ritmos musicais, como já aconteceu em 2022.

Com a arena cheia e o público alvoroçado pedindo mais, Claudinha cantou seus maiores sucessos e o publico acompanhou em coro e, claro, tirando o pé do chão em cada uma as músicas apresentadas.

Entre os maiores hits, estavam Bolha de Sabão, Largadinho e Extravasa.