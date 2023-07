Clube da Esquina e Sinfônica de Campinas se apresentam neste domingo na Concha Acústica

Acontece neste domingo, 16 de julho, às 18h, o concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas com o Clube da Esquina, na Concha Acústica da Lagoa do Taquaral. Os amigos mineiros Wagner Tiso, Beto Guedes e Toninho Horta vão cantar sucessos dos anos 1970 e 1980 sob a regência do maestro Carlos Prazeres.

A apresentação é aberta ao público e a entrada é solidária com a doação de 1kg de alimento não perecível que será doado ao Banco de Alimentos da Ceasa.

O público poderá relembrar canções como Amor de Índio, Sol de Primavera e outras que marcaram época, além da música Clube da Esquina, que deu o nome ao grupo.

Clube da Esquina é um termo usado para se referir a um grupo de músicos, compositores e letristas, surgido na década de 1960, em Belo Horizonte: Milton Nascimento, Toninho Horta, Wagner Tiso, Lô Borges, Beto Guedes e Márcio Borges. Nos anos 70, esses artistas tornaram-se referência de qualidade na MPB pelo alto nível de composições e performance, disseminando suas inovações e influência a nível mundial.

Serviço

Concerto Aniversário de Campinas – Clube da Esquina – Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas

Dia: 16/07/2023 (domingo)

Hora: 18h

Local: Concha Acústica da Lagoa do Taquaral

Informações: Entrada solidária – 1k de alimento não perecível