CNA Jaguariúna participa do McDia Feliz neste sábado dia 26 de agosto

Evento, que acontece há 35 anos, é uma das maiores campanhas de mobilização social em benefício de crianças e jovens com câncer no Brasil

Por meio de uma parceria exclusiva com o McDonald’s Jaguariúna, o CNA Jaguariúna participa neste sábado, 26 de agosto, do McDia Feliz, evento que ajuda no combate ao câncer infanto-juvenil e a desenvolver a educação de jovens.

“Convidamos todos vocês a estarem lá conosco nesse dia, onde teremos atividades para todas as idades”, avisa Silvia Azevedo, diretora do CNA Jaguariúna. Vamos realizar algumas brincadeiras, distribuir brindes e convidar para as oficinas do CNA Jaguariúna que vão acontecer em Setembro. Além disso, a loja do McDonald’s estará toda decorada com balões do McDia Feliz e do CNA Jaguariúna.”

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s no Brasil e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. Na data, toda a renda obtida com a venda do Big Mac é revertida para a causa.

A campanha é realizada desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer, bem como suas famílias.

Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde a primeira edição, o McDia Feliz já arrecadou cerca de R$ 350 milhões.

Você pode participar do McDia Feliz neste sábado, comprando seu BigMac na loja do McDonald’s Jaguariúna. E ainda vai encontrar a turma do CNA Jaguariúna para divertidas brincadeiras e saber um pouco mais sobre o aprendizado de inglês. Nesta parceria incrível que une duas marcas líderes em seus segmentos no Brasil.

SERVIÇO

MCDia Feliz com a participação do CNA Jaguariúna

Data: 26 de agosto de 2023