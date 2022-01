Cobertura de Santa Paulina é destruída em Bragança

Um tronco de uma árvore centenária que partiu devido a forte chuva e vento que atingiram a região, caiu em cima da cobertura da imagem de Santa Paulina, a cobertura ficou destruída devido a queda da árvore.

A imagem fica na Praça Santa Paulina, na Avenida Antonio Pires Pimentel, nos fundos do Asilo do Jardim Público, onde Santa Paulina viveu.

A Prefeitura de Bragança Paulista fez pequenos reparos na imagem da santa, plantios de flores e recuperação do gramado e dos canteiros em toda a extensão da praça, em dezembro.

Embora o telhado tenha sido totalmente destruído, a imagem não sofreu grandes danos.

Madre Paulina morou e trabalhou em Bragança Paulista e foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 18 de outubro de 1991 ,quando ele esteve em Florianópolis. Foi canonizada em 19 de maio de 2002, pelo mesmo Papa, recebendo oficialmente o nome de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus.

No entanto, essa não foi a primeira vez que acontece queda de árvore na praça, em outubro do ano passado, uma árvore também de grande porte caiu devido às fortes chuvas na Praça José Bonifácio, no centro de Bragança Paulista.

*Redação O Regional Com informações do Jornal em Pauta*