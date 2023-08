Cobertura do Evento “O Espraiadão Costela Fogo no Chão” em Artur Nogueira

Da Redação

Fotos Crédito: Milica Fotografia

No último domingo, 06 de agosto, a cidade de Artur Nogueira foi palco de um emocionante evento, “O Espraiadão Costela Fogo no Chão”. A festa contou com uma programação musical de primeira linha, atraindo muitas pessoas para curtir um dia de muita música e diversão.

O local escolhido para sediar o evento foi o Salão da Aidan que fica na vicinal de Limeira. Com a promessa de saborear uma deliciosa costela fogo no chão, os participantes não mediram esforços para prestigiar a iniciativa.

A música ficou por conta dos talentosos cantores Ferraz e Daiano, Ronaldo Viola e Filho. Porém, o ponto alto da festa estava reservado para as atrações principais: a consagrada dupla Duduca e Dalvan e o talentoso Wellington Pedro

Já Wellington Pedro, com sua voz marcante e carisma contagiante, conquistou a todos e animou a multidão.

A festa “O Espraiadão Costela Fogo no Chão” em Artur Nogueira foi, sem dúvida, um sucesso, proporcionando aos participantes momentos inesquecíveis e celebrando a cultura e a tradição da música sertaneja. A combinação de boa música, boa comida e um público animado criou uma atmosfera única, tornando o evento uma experiência memorável para todos os presentes.