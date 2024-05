Cohab Campinas apoia Mega Feirão com mais de 550 imóveis

Evento da Construtora ADN será neste sábado, 25 de maio, na rua Gilberto Targon, 2.175, em frente ao Hospital PUC-Campinas

Pessoas inscritas no Cadastro de Interessados em Moradia da Cohab terão atendimento prioritário

A Cohab (Companhia de Habitação Popular) de Campinas apoia o Mega Feirão do Imóvel que será realizado neste sábado, dia 25 de maio, pela ADN Construtora. O evento será no plantão de vendas da cidade, localizado na rua Gilberto Targon, 2175 em frente ao Hospital PUC. As pessoas cadastradas no CIM (Cadastro de Interessados em Moradia) da Cohab Campinas, que quiserem adquirir imóveis no feirão, terão atendimento prioritário, isenção do ITBI (Imposto sobre a transmissão de bens imóveis) e mais R$ 15 mil de desconto.

Serão mais de 550 unidades como opção de moradia e R$8 milhões em descontos para compra do imóvel, que poderá contar com até R$55 mil em benefícios do Minha Casa Minha Vida.

“Esse convênio firmado entre a Cohab e a ADN Construtora reforça o poder das parcerias público-privadas e o nosso compromisso em promover o acesso a moradia de qualidade para os campineiros. Estamos falando em centenas de oportunidades para quem deseja financiar o seu imóvel próprio pela Caixa Econômica Federal com as menores taxas e os maiores descontos e subsídios dos importantes programas como o Minha Casa Minha Vida”, diz Eduardo Nasser, gerente da COHAB.

Os imóveis do feirão localizam-se no condomínio-clube Santorini Residence que conta com apartamentos completos com sacada, elevador, garagem, piscina, playground, espaço para pets, entre outros itens de serviço, lazer e conveniência para os moradores. “Trata-se da melhor oportunidade para quem deseja sair do aluguel e conquistar o seu imóvel. Preparamos as melhores condições já vistas para a cidade, trazendo mais de R$5 milhões em subsídios e a oportunidade de mais pessoas terem acesso ao seu imóvel próprio”, afirma Caio Maroni, diretor comercial da ADN.

A Cohab Campinas tem parceria com 23 empreendimentos de Campinas. São mais de 5.800 unidades no total. Além de condições especiais formatadas pelos empreendedores, o cadastrado Cohab ainda conta com incentivos federais, como subsídios e taxas diminutas, incentivo estaduais como o Casa Paulista e com incentivos municipais, como a isenção do ITBI (para renda de até 6 salários mínimos). Para conhecer os empreendimentos e condições, acesse o link: https://www.cohabcp.com.br/empreendimentos-parceiros-da-cohab-campinas/