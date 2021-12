Coleta de lixo tem esquema especial no final de ano em Artur Nogueira

Retirada dos lixos será feita nos domingos 26 de dezembro e 2 de janeiro



Em função das festividades de fim de ano, o serviço de coleta de lixo em Artur Nogueira não será realizado no município nos sábados dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. De acordo com a secretaria de Meio Ambiente, o serviço retornará à normalidade nos domingos, dias 26 de dezembro e 2 de janeiro.

Portanto, a pasta orienta que os moradores não efetuem a dispensação dos resíduos nos dias em que não haverá a coleta, a fim de evitar o acúmulo de despejos nas ruas.

A pasta frisa que a coleta nestas regiões ocorrerá entre o período da manhã e início da tarde (6h e 14h), e não pela manhã/noite (6h e 16h) como é o costume. A secretaria de Meio Ambiente frisa que o esquema diferenciado do serviço no final do ano permite que os trabalhadores da limpeza urbana possam ficar com seus familiares nas duas datas festivas.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira