COLETA SELETIVA DE JAGUARIÚNA RECICLA 547 TONELADAS DE RESÍDUOS EM 2023

Foto: divulgação

A Prefeitura de Jaguariúna, em parceria com a Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Jaguariúna (Cooperj), reciclou em 2023 um total de 547 toneladas de resíduos através da coleta seletiva municipal. O número representa uma média de 45,6 toneladas por mês.

A coleta seletiva é realizada desde 2007 em Jaguariúna. O serviço atinge toda a área urbana do município, por meio do Programa Municipal Jaguariúna Sustentável – Eu Reciclo.

“Além de contribuir com a limpeza urbana, saúde pública e para a melhoria da qualidade de vida, a coleta seletiva também possui importância social, onde por meio da atuação da organização dos catadores de materiais recicláveis, em sua maioria pessoas em situações de risco, são recolocadas no mercado de trabalho e se transformam em profissionais”, avalia a diretora de Meio Ambiente da Prefeitura de Jaguariúna, Aline Granghelli Catão.

A coleta dos resíduos é dividida por regiões, em dias programados, onde todos os bairros da área urbana são atendidos uma vez na semana, exceto o Centro, que é atendido três vezes na semana, conforme Cronograma de Coleta.

Cada residência recebe um saco de ráfia para depósito do resíduo seco. No dia programado, o caminhão passa pelas ruas do bairro juntamente com a equipe da cooperativa fazendo a coleta dos materiais armazenados.

Os resíduos coletados são materiais recicláveis, que devem estar limpos, ou seja, livres de resíduos de matéria orgânica. Os materiais que são coletados e encaminhados para a triagem são: plástico, metais, papeis em geral e vidros.