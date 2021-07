Colisão entre dois caminhões deixa feridos em rodovia de Jaguariúna

Uma colisão provocou o tombamento de dois caminhões na Rodovia Adhemar de Barros (SP-340), nesta quinta-feira (22), em Jaguariúna e deixou uma vítima gravemente ferida.

O acidente foi no Km 131+300, sentido Jaguariúna por volta das 14h30 . A vítima em estado grave foi socorrido e levado até a UPA da cidade. A concessionária explicou que após a colisão lateral ambos os veículos se chocaram com a defensa metálica e tombaram no canteiro da rodovia. As causas ainda serão apuradas.

Além disso, houve derramamento de carga no local, sendo que um dos caminhões transportava mangueiras de plástico, e o outro vergalhões de ferro.