COLUNA “OLHAR JURIDICO”, com Caio Vicenzotti

A convite da direção, o grupo de comunicação O Regional abre espaço para uma nova coluna no jornal: “Olhar Jurídico, com Caio Vicenzotti”. Advogado, Caio estará conosco, quinzenalmente, as quintas-feiras. Neste primeiro texto, ele se apresenta para os leitores. A equipe de O Regional dá as boas-vindas!

Carta de Apresentação

É uma enorme satisfação que hoje faço minha estreia como colunista deste prestigioso jornal. A palavra para este momento é gratidão, a todos que me incentivaram e acreditam no meu trabalho. Antes de falar do projeto em si, farei uma breve apresentação sobre mim e a razão de eu estar aqui hoje.

Meu nome é Caio Vicenzotti, paulinense, advogado, apaixonado pela profissão, família, viagens, livros e jogos (games).

Sou capacitado pela Escola Paulista de Magistratura (EPM) em Conciliação em 2011, formado em Direito pela UniFaj (2012), advogado inscrito junto a OAB/SP desde 2013, pós graduado em direito processual civil e direito civil pela Faculdade Casa Branca (facab) em 2014, atualmente estou como Diretor Tesoureiro da 232ª Subseção da OAB/SP – Comarca de Jaguariúna/SP e possuo escritório de advocacia instalado na cidade de Santo Antonio de Posse/SP.

Atuo como advogado com enfoque no contencioso civil, principalmente na área de família e contencioso trabalhista. Busco conciliar o conhecimento técnico a uma visão humanística sobre as coisas. Não vejo sentido em atuar em algo que não possa ser útil ou transformador a alguém, e busco essa coerência em todos os sentidos da minha vida.

Quanto ao projeto, vejo bastante anseio da sociedade no geral em saber seus direitos básicos, de querer lutar pelos seus direitos, e muitas vezes mesmo com a facilidade que temos hoje ao acesso à justiça, vemos pessoas que tem os seus direitos aviltados por falta de conhecimento.

Por estes aspectos, o objetivo principal desse espaço é agregar algo construtivo, por meio de informações jurídicas relevantes, voltadas em maior parte a prerrogativas e direitos que possam ser interessantes aos cidadãos, seja através de textos meus em área de minha atuação, opiniões sobre assuntos jurídicos, que também aconteceram através de convidados especialistas em determinadas áreas, colocação de pontos de vistas diferentes sobre diversos temas.

Estarei trazendo um conteúdo novo a cada 15 dias conforme nota inicial.

Espero que gostem, até a próxima.