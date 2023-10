COM 10 ATLETAS, FREE PLAY EMBARCA PARA MAIS UM TORNEIO REGIONAL

Competição que reunirá atletas da petiz à sênior acontecerá neste sábado, 28, em Limeira

Uma delegação formada por 10 nadadores vai representar a Academia Free Play Sports em mais uma competição da FAP (Federação Aquática Paulista). O Torneio Regional da 2ª Região – Petiz a Sênior será promovido no Nosso Clube, em Limeira, com início das provas, pela manhã, às 8h e, à tarde, às 14h. Competirão nadadores nascidos em 2012 (petiz 1) ou antes, incluindo os sêniores, que são os nascidos de 2003 em diante. Um total de 26 entidades está inscrita para o evento, com 182 homens e 132 mulheres, contabilizando 314 atletas.

Gabriel José Soligo, Bárbara Cecato Barboza, Carlos Eduardo Tagliaferro, Victória dos Santos Marcondes, Arthur Carvalho, Eduardo Davi Longhi, Otávio Bedim Ubilla, Ana Clara Brito Vidolin, Murilo Gonçalves da Silveira e Vitória Barros Alveno são os nadadores escalados pela Free Play para o torneio.

Na sênior, Gabriel, que estreia em competições da FAP, vai nadar os 50 e os 100 metros nado livre. Já Bárbara está confirmada nos 50 e 100 peito e 50 livres. A juvenil 2 tem dois atletas. Carlos Eduardo nadará os 50, 100 e 400 livres e Victória os 100 borboleta e os 100 e 400 livres. Na infantil 2, Arthur parte em busca de medalhas nos 100 e 200 peito e nos 200 e 400 medley. Para Eduardo os desafios serão nos 100 borboleta e nos 50 e 100 livres. Já Otávio nadará os 100 e 400 livres e os 100 costas.

Após conquistar uma medalha de bronze no Troféu Kim Mollo, Ana Clara retorna às competições da infantil 1 com quatro provas na agenda: 100 e 200 costas e 100 e 200 borboleta. Na mesma categoria, Murilo vai nadar os 100 peito, os 100 borboleta e os 200 medley. Para fechar, na petiz 2, Vitória encara os 100 e 200 livres e os 100 e 200 peito.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada, Central Beauty Supermercado de Cosméticos e Macaúbas Eco Restaurante; e apoio do Laboratório 22 de Outubro e da Clínica Vitallis.