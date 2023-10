Com 140 obras, 28º Salão de Artes Plásticas recebe inscrições de artistas do exterior

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoveu na tarde de domingo (1º), a abertura do 28º Salão de Artes Plásticas. Ausente por alguns anos, o salão foi retomado neste ano com 140 obras e 70 artistas inscritos, não apenas de Mogi Mirim e cidades da região, mas também de outros municípios paulistas, de outros estados brasileiros e até do Exterior, como Romênia, Espanha, México e Portugal, dentre outros países.

O evento, realizado no Centro Cultural ‘Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva’, foi aberto pelo grupo Violino Power, uma iniciativa do professor Jonathas Fernandes, que conta com alunos de todas as idades e níveis, desde iniciantes até avançados. Depois das palavras proferidas pelo secretário de Cultura e Turismo, Luiz Dalbo; pelo presidente do Conselho de Políticas Culturais, Denilson Scarpiti; e do secretário de Governo, Massao Hito, representando o prefeito Paulo Silva, a comissão julgadora do salão de artes, formada por Márcia Gebara, Mário Marangoni, Valter Polettini e Sid Cirilo de Sá, fez a entrega dos certificados de participação. Em seguida, houve homenagem de menção honrosa a quatro trabalhos.

A premiação dos artistas vencedores, com entrega de troféu, certificado e valor em dinheiro, começou pela categoria ‘Arte Popular’. O vereador Ademir Floretti Junior, presente no ato, foi chamado para ajudar a premiar os três melhores trabalhos: Beto Nascimento, de Recife/PE (primeiro), Ioan Maric, de Bacau, na Romênia (segundo) e Maria das Dores Vital, de Cuiabá/MT (terceiro).

Depois, com a presença de Massao Hito e do patrono do 28º Salão de Artes, Júlio César Campos, a Secretaria de Cultura e Turismo premiou os melhores artistas da categoria ‘Contemporâneo’: Rafael Ratz, de Mogi Mirim (primeiro); Jerci Maccari, de Valinhos (segundo); e Leila Bohn, de Gramado/RS (terceiro). Alguns dos premiados foram representados na ocasião.

Houve ainda uma homenagem ao patrono do salão e o descerramento da fita inaugural, marcando oficialmente a abertura da exposição dos trabalhos que participam do 28º Salão de Artes Plásticas de Mogi Mirim. As peças ficarão expostas no Salão Nobre “Luiz Guardia Neto” até o dia 31 de outubro. Nesse período, o público poderá participar da escolha do vencedor pela votação popular, escolhendo o melhor trabalho e depositando seu voto na urna que fica na entrada do Centro Cultural. Essa premiação será entregue ao final do período de exposição das obras.