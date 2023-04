Com 17 cidades, 67 equipes e 14 categorias, Copa ADR de Voleibol começa neste sábado.

Começa neste sábado (15), a edição 2023 da Copa ADR de Voleibol. O torneio é promovido pela Associação Desportiva Regional e a organização é toda da Prefeitura de Mogi Mirim por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer).

O jogo inicial será pelo grupo B da categoria sub16 feminino, com Itapira x Mogi Mirim. As mogimirianas, comandadas por Alex Lucon, enfrentam as donas da casa, a partir das 9h, no Ginásio Antonio Corazza. Já no domingo (16), também às 9h, tem Jacutinga x São João da Boa Vista pelo grupo único do sub18 feminino.

Após o sucesso dos últimos anos, a modalidade cresceu ainda mais e Mogi Mirim ficou responsável por um torneio com 17 cidades. Distribuídos em 14 categorias, os municípios de Aguaí, Águas de Lindoia, Amparo, Artur Nogueira, Itapira, Jacutinga, Jaguariúna, Lindoia, Mogi Guaçu, Pedreira, Pinhalzinho, Santo Antônio de Posse, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Serra Negra e Socorro também disputarão ao menos uma categoria na competição.

Mogi Mirim vai participar em três categorias. No sub14 feminino está no Grupo B ao lado de Aguaí, Águas de Lindoia e São João da Boa Vista. No sub16 feminino, recordista de participantes, com 11 cidades, Mogi jogará no Grupo B com Itapira, Santo Antônio de Posse e Socorro. Já o sub21 feminino, junto com Pedreira e São João da Boa Vista, compõe o Grupo B.