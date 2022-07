Com 25 restaurantes Chefs Campinas volta a ocupar a Praça Carlos Gomes com o melhor da gastronomia e preços acessíveis

Evento no próximo dia 10 de julho retorna ao formato presencial e faz parte das comemorações de aniversário da cidade

Campinas, julho de 2022 – O Chefs Campinas, um dos mais tradicionais eventos gastronômicos da Região Metropolitana de Campinas (RMC), realizado pelo Visite Campinas (Campinas e Região Convention & Visitors Bureau – CRC&VB – e pela Prefeitura Municipal de Campinas, está de volta em formato 100% presencial. Com 25 restaurantes participantes, a nona edição do festival acontece no próximo domingo, 10 de julho, na Praça Carlos Gomes. Cerca de 20 mil pessoas devem passar pelo local, segundo estimativa da organização, para degustar pratos diversificados e aproveitar a programação musical e cultural, além do lazer.

O Chefs Campinas está inserido no calendário anual de eventos e é uma das atividades comemorativas do aniversário de 248 anos de Campinas. A programação gastronômica e cultural terá início às 10h e se estenderá até às 17h do próximo domingo. No dia, as 25 operações, de variados estilos gastronômicos, vão oferecer seus menus com valores de até R$ 30,00.

O evento também terá seu lado social. Neste ano, o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira levará para a Praça Carlos Gomes sua produção de hortaliças e legumes orgânicos, além de pratos produzidos pelo restaurante da instituição. O Armazém das Oficinas contempla uma loja própria, localizada dentro da sede do Cândido Ferreira, onde também estão localizados a horta orgânica, o restaurante e o buffet.

As atividades das oficinas de trabalho e geração de renda começaram há 29 anos com o cultivo de uma pequena horta fora da sede do Cândido Ferreira. No início, uma moradora vizinha propôs que usassem o terreno visando a limpeza e preservação. Proposta aceita, os primeiros resultados relacionados a melhorias dos usuários, que nesse período ainda ficavam internados no então hospital, começaram a chamar a atenção para uma forma alternativa de tratamento. A horta passou então a ser cultivada dentro da sede do Cândido Ferreira e desde seu início o cultivo sem defensivos químicos e sem adubos industrializados foi adotado, visando o bem-estar dos trabalhadores.

Outra novidade para esta edição é a escolha de Andreia Pimentel, especializada em cozinhas exóticas e atualmente com um quadro de gastronomia no programa da Eliana, do SBT, como Chef Embaixador Chefs Campinas. “A Andreia sempre foi nossa parceira, sempre contribuindo para o crescimento e o fortalecimento do evento”, completa Vanderlei Costa, presidente do CRC&VB

RETOMADA

O presidente do CRC&VB destaca que a alegria de retomar um evento 100% presencial, depois de dois anos ausente da praça que simboliza a cidade de Campinas. “Mais uma vez voltamos a comemorar o aniversário de Campinas em grande estilo com a realização deste evento que proporciona momentos de descontração e lazer para as famílias, ao mesmo tempo que facilita o acesso da população à alta gastronomia com valores reduzidos e incentiva a ocupação dos espaços públicos da cidade”.

“Apesar do momento difícil pelo qual passa os restaurantes, com falta de mão de obra decorrente da retomada das festas e eventos, conseguimos reunir um número expressivo de restaurantes de Campinas para este ano”, lembra ele.

Costa explica que nesta edição, até pelo problema com a falta de mão de obra, a organização decidiu trazer duas importantes instituições para o Chefs do Futuro. O IGA e IFBG, antigos parceiros do festival, estarão presentes com operações, nas quais os alunos estarão ajudando no preparo dos cardápios. “Achamos importante essa iniciativa para inserir os futuros chefs desde cedo no mercado que escolheram,”

O presidente do CRC&VB lembra que o objetivo da entidade é o de promover a cidade como atrativo turístico, o centro da cidade e as praças. A ocupação das praças pela população faz com que estes equipamentos sejam melhorados e as pessoas também tomem cuidado com esta questão. “É uma preocupação nossa, além da gastronomia, fazer a ocupação das praças, para que a população possa frequentar estes equipamentos e que eles voltem a ter vida e ser um ponto de convivência e integração”, pontua.

A Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campinas, Alexandra Caprioli, ressalta que é um prazer imenso retomar este evento que virou tradição e usa um dos patrimônios de Campinas, que é a Praça Carlos Gomes, agregando ao local uma atividade gastronômica que é uma marca da cidade, que é considerada uma excelência em todo o país.

“Estamos muito felizes em retomar este festival, após dois anos, em grande estilo, com uma programação cultural que a gente separou com muito carinho, e a participação dos melhores chefs da cidade”, comenta a Secretária. “E sabemos que vai ser um grande sucesso o Chefs Campinas.”

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E MUSICAL

Quem passar pela praça no próximo domingo, além de saborear as comidas, também terá a oportunidade de acompanhar uma agenda cultura e musical. Dentre as programações musicais já confirmadas, estão: grupo Sambadona, Baby Whales e Folksons. Também haverá uma apresentação circense da Familia Burg

O Chefs Campinas – nomenclatura adotada desde 2018 – é uma realização do Visite Campinas (Campinas e Região Convention & Visitors Bureau) e da Prefeitura Municipal de Campinas. A ação tem patrocínio da Brahma

Participarão desta edição as operações Antonello Bistrô, Armazém Cambuí, Armazém das Oficinas – Restaurante, Bar Américo, Boteco Vidottinho, Bronco Burger, Candreva Bar, Casa Peruana, Die Oma Backerei, Estação Marupiara, Gelateia Pallure, Instituto Franco-Brasileiro de Gastronomia (IFBG), IGA Escola de Gastronomia e Confeitaria, John 85, Kansas BBQ, Macaxeira Campinas, Machuchos & Co, Original Cheesecake, Outback Steakhouse, Prime Italian, Raízes Zen, Sousas Craft Beer, Sulinas Parrila Restaurante, Tannur Lebanese e Zurdos BBQ.

Cada restaurante terá sua própria operação de pagamento, sendo que todos aceitam cartões de crédito e débito. As barracas de bebida terão um caixa central e caixas volantes.

SERVIÇO

Chefs Campinas

Data: 10 de julho

Horário: domingo, das 10h às 17h

Local: Praça Carlos Gomes, no Centro de Campinas

Sobre o Visite Campinas (Campinas e Região Convention & Visitors Bureau)

Fundado no ano 2000, o Campinas e Região Convention & Visitors Bureau, conhecido também pelo slogan Visite Campinas, tem como principal objetivo fomentar o Turismo de Negócios na Região Metropolitana de Campinas, além de promover e divulgar o destino, oferecendo informações atualizadas, reunindo empresas, fortalecendo relações e contribuindo diretamente para o segmento turístico e para toda a cadeia produtiva da região. O Visite Campinas investe em relacionamento e oportunidades. Para promover os atrativos turísticos da região, em parceria com seus associados, participa das principais feiras e exposições do trade turístico.

PARTICIPANTES E SEUS CARDÁPIOS