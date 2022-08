COM A PRESENÇA DE RODRIGO GARCIA, RMC LANÇA PLATAFORMA INFRA TECH EM JAGUARIÚNA NESTA SEXTA

Evento promovido pelo Instituto Cidades Inteligentes e Conselho da RMC

será realizado no próximo dia 12 de agosto e contará com a presença

do governador de São Paulo

O Instituto Movimento Cidades Inteligentes e o Conselho de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) lançam nesta

sexta-feira, dia 12 de agosto, às 8h, na sede da Motorola do Brasil, em

Jaguariúna, a plataforma de projetos Infra Tech – Gestão Pública

Inteligente. O evento contará com a presença do governador de São

Paulo, Rodrigo Garcia, e do prefeito de Jaguariúna e presidente do

Conselho da RMC, Gustavo Reis.

No mesmo dia e local, o Conselho realiza sua reunião ordinária, com

representantes dos 20 municípios da RMC e do Governo do Estado. Garcia

também participará do encontro do colegiado e receberá o Título de

Cidadão Jaguariunense, concedido pela Câmara Municipal de Jaguariúna.

“Será uma grande honra para Jaguariúna e para o Conselho de

Desenvolvimento receber o governador Rodrigo Garcia. Será uma grande

oportunidade de contato direto do governador com os prefeitos da

região”, disse Gustavo Reis.

Segundo Luigi Longo, presidente do Instituto Movimento Cidades

Inteligentes, o Infra Tech visa o desenvolvimento regionalizado de

cidades inteligentes com foco em inovação, economia, eficiência e

transparência e conta com o apoio da Motorola e da Lenovo.

“Vamos fazer uma exposição conceitual sobre cidades inteligentes e

quais caminhos os municípios devem seguir para se prepararem para esta

mudança de era”, explica Longo. “Essa iniciativa pretende auxiliar

prefeituras, aglomerações urbanas, regiões metropolitanas e

consórcios a solucionarem suas prioridades, sempre de forma idônea e

transparente”, afirma.

Ainda de acordo com Longo, durante o evento as prefeituras também

poderão indicar um representante do município para participar de um

curso de capacitação, com duração de 45 dias, que terá início no

dia 26 de agosto e será ministrado pelo Instituto Cidades Inteligentes

em área cedida pela Motorola.

SERVIÇO:

Lançamento do Infra Tech – Gestão Pública Inteligente

Data: 12/08/2022

Horário: 8h

Local: Motorola – Recepção Vip

Endereço: Rodovia SP-340, Km 128, s/n – Bairro Tanquinho – Jaguariúna

***ATENÇÃO JORNALISTAS***

Para cobertura e acesso ao evento no dia 12/08, favor confirmar

presença até esta quinta-feira (11/08), às 13h, respondendo este

e-mail com nome completo e RG dos profissionais que estarão presentes.