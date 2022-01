Com aumento de casos de Covid-19, Cultura Rock é cancelado em Artur Nogueira

Evento aconteceria na próxima quinta-feira (13), na Réplica da Estação; medida segue orientações das autoridades de saúde



Com aumento dos casos de Covid-19 em Artur Nogueira, a Prefeitura Municipal anunciou o cancelamento do Cultura Rock, que aconteceria na próxima quinta-feira (13), na Réplica da Estação. Essa é uma decisão conjunta das secretarias de Cultura e Saúde.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Renato Carlini, tal medida segue as recomendações das autoridades locais de saúde, a fim de evitar maior disseminação do vírus no município.

“Analisaremos as próximas semanas e veremos se o evento poderá ser realizado nos meses seguintes. Tudo dependerá da situação pandêmica do município. Por ora, a recomendação é evitar atrações que promovam aglomerações e garantir que os protocolos sanitários continuem sendo cumpridos”, frisou.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Desde que os casos voltaram a subir, a Prefeitura de Artur Nogueira tem tomado medidas de modo a evitar o contágio. Vale destacar que a Administração Municipal segue todas as orientações do Governo do Estado de São Paulo e Governo Federal.

Nas últimas semanas, a Secretaria de Saúde aumentou o número de funcionários no gripário/covid e, também, o número de médicos. Além disso, tem realizado testagem após o terceiro dia de sintomas dos pacientes.

Diante do crescimento no número de casos de Covid no município, a pasta tem investido ainda mais em amplas campanhas de conscientização na imprensa e redes sociais, intensificando a divulgação da vacinação e orientando a população sobre as medidas preventivas.

“Orientamos que os cuidados preventivos continuem, como uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento, evitar aglomerações e a dose de reforço da vacina”, pontua a Prefeitura.