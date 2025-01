Com capacidade para 2,8 milhões de litros de água, novo reservatório é inaugurado na Zona Sul de Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo Falsetti e o superintendente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), Mário Antonio Zaia, participaram na manhã desta quarta-feira, 29 de janeiro, da inauguração do Reservatório de Água – Elias Fernandes de Carvalho, no Parque dos Eucaliptos II, na Zona Sul. Com capacidade para 2,8 milhões de litros de água, a nova estrutura tem como objetivo melhorar o abastecimento na região, oferecendo maior segurança hídrica para os moradores.

Também estiveram presentes ao evento o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, o deputado estadual Barros Munhoz, além do presidente da Câmara, Guilherme da Farmácia, e os vereadores Adriano Batatinha, Jéferson Luís, Luciano da Saúde, Paulinho, Eliete de Madureira, Ângela Maria de Farias, Alex Tailândia, Pastor Elias, Marçal Damião. O novo reservatório leva o nome do ex-vice-prefeito, ex-vereador e ex-superintendente do SAMAE, Elias Fernandes de Carvalho, que estava presente no evento.

Para o prefeito, o novo reservatório, além de melhorar a vida dos moradores, irá garantir um fornecimento regular de água não só para a população, mas também para setores produtivos, como o comércio e a indústria. “Mais do que um serviço básico para a cidade, o reservatório proporcionará um grande benefício para todo o município e para os moradores da região. Com o reservatório, será permitido melhorias significativas no atendimento à população, especialmente em situações de maior demanda devido às condições climáticas adversas”, destacou.

O deputado Barros Munhoz lembrou que continua à disposição do governo do prefeito Rodrigo Falsetti e destacou a importância do investimento feito no Parque dos Eucaliptos. “A ampliação da capacidade de reserva de água é essencial para garantir um fornecimento seguro, especialmente em épocas de seca. Quem bom para a população guaçuana que passou a contar com mais esse serviço”, falou.

De acordo com o superintendente do SAMAE, Mário Antonio Zaia, durante muitos anos aconteceram falhas no abastecimento de água da Zona Sul e o novo reservatório foi construído para suprir a demanda da região. “Agora, teremos um abastecimento de 12 horas para o Parque dos Eucaliptos, Jardim Santa Madalena e bairros adjacentes. E tudo isso só foi possível graças ao esforço do prefeito Rodrigo Falsetti e de toda a equipe do SAMAE, porque cada funcionário da autarquia tem um pedacinho de contribuição nessa obra”, disse.

O novo reservatório foi construído pela Target Engenharia Civil e Elétrica com um investimento de R$ 2,9 milhões proveniente de recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal. Com a capacidade para 2,8 milhões de litros de água, o equipamento permitirá o fornecimento de água o suficiente para atender a demanda estimada para os próximos 15 anos para a região da Zona Sul.

Dengue

Rodrigo Falsetti aproveitou o momento da inauguração para pedir o apoio e a colaboração de toda a população na batalha contra o Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. “Estamos aqui para entregar essa importante obra, mas nossas equipes de limpeza e agentes da Secretaria de Saúde estão pela cidade trabalhando e muito no combate à dengue”, comentou.

O chefe do Executivo alertou ainda que a luta contra a doença é de todos os guaçuanos juntamente com o Poder Público. “É essencial que cada cidadão faça sua parte como, por exemplo, não descartando lixo em locais proibidos e, principalmente, recebendo os agentes de saúde que estão visitando as casas para eliminar o Aedes aegypti e os criadouros com larvas do mosquito”, solicitou.