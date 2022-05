Com chegada do frio, Prefeitura de Artur Nogueira lança Campanha do Agasalho PET Projeto arrecadará roupinhas, cobertores, caminhas e ração para cães e gatos desprotegidos; saiba como doar

Com a queda das temperaturas e o inverno se aproximando, a proteção dos animais se torna indispensável, visto que, quanto mais curto for o pelo dos cães e gatos, mais frio eles sentem. Pensando em amenizar o sofrimento desses animais, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonose, lança a “Campanha do Agasalho PET”.

A ação será desenvolvida em parceria com a Secretaria de Assistência Social e do Fundo de Solidariedade, e tem como intuito arrecadar roupinhas, cobertores, caminhas e ração para cães e gatos desprotegidos. “Queremos proporcionar um inverno menos rigoroso aos animais do município”, frisou a médica veterinária Larissa Mandaio.

Os itens arrecadados serão distribuídos aos pets de famílias cadastradas em programas sociais, como Creas e Cras, e aos cães e gatos dos moradores em situação de rua. O intuito é oferecer proteção nos próximos dias de frio intenso, conforme preveem os serviços meteorológicos.

ONDE DOAR?

-Unidade de Vigilância em Zoonose, localizada na Estrada São Bento, s/n – ao lado da delegacia;

-Guarda Municipal, localizada na Rua 1º de janeiro, 1674 – Centro;

-Assistência Social, localizada na Rua Nossa Senhora das Dores, 629 – D Stein.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da Zoonoses, que é o (19) 3877-1505.