Com credibilidade restaurada, Santa Casa volta a receber doações

Empresários estão doando materiais de limpeza, cobertores, fraudas, lençóis, dentre outros produtos; confiança em alta

Na manhã desta terça-feira (30) a BJB Caldeiraria realizou a entrega de fraudões geriátricos e produtos de higiene à Santa Casa. A representante comercial da empresa, Paula Pires da Rocha, disse que a BJB, costumeiramente, realiza doações para entidades assistenciais da cidade e também a famílias carentes.

“Desta vez, quisemos arrecadas produtos para o hospital, pois achamos importante o trabalho que vem sendo feito pela atual direção da Santa Casa”, reforçou Paula. O administrador do hospital, Daniel de Carvalho Frugolli agradeceu as doações, elogiando o espírito solidário da direção da empresa.

Ele cita que se outras empresas seguirem o exemplo da BJB, a Santa Casa voltará a ser grande novamente e em um curto espaço de tempo. Keiteane Aguiar, representante administrativa da BJB também esteve presente à Santa Casa.

Ela explicou que a BJB está há pouco mais de um ano atuando em Mogi Mirim na fabricação de equipamentos como caldeiras, tanques de armazenamento, vasos de pressão, trocadores de calor, tubulações, entre outros. Também fabrica estruturas metálicas utilizadas em construções industriais como plataformas, escadas, mezaninos, etc.

A doação da empresa comprova que está ocorrendo um retorno de antigos e importantes colaboradores, que voltaram a fazer doações para o hospital. Para Daniel Frugolli, isso demonstra que, pouco a pouco, os mogimirianos estão retomando a confiança e acreditando no projeto de reerguimento da Santa Casa.

LIA POLLI

No último dia 24, por exemplo, a empresária Lia Alice Polli, que durante mais de 40 anos colaborou com a Santa Casa, realizou a doação de cobertores, fraudas, toalhas e lençóis para o hospital. Ela estava afastada da Santa Casa há mais de quatro anos, por discordar da política das administrações anteriores em relação ao hospital.

Durante a doação, ela teve a oportunidade de conhecer o administrador da Santa Casa, Daniel de Carvalho Frugolli e o interventor municipal Mauro Nunes Júnior, que esclareceram todas as dúvidas da benemérita. Dessa maneira, ela tomou conhecimento dos mais recentes investimentos feitos pela atual administração municipal, como a compra de novos equipamentos, como tomógrafo, raio-x, ultrassom com doppler, torre de videolaparoscopia, aparelhos para colonoscopia e endoscopia, dentre outros.

Dona Lia, que também já foi instrumentadora cirúrgica do hospital por vários anos, disse que gostaria de voltar a frequentar os corredores da Santa Casa, como fazia no passado. A empresária recebeu carta branca do administrador e do interventor.